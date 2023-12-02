السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الجيش الإسرائيلى: تأكدنا من وفاة 5 رهائن فى قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تأكد من وفاة خمس من الرهائن، الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة وأبلغ عائلاتهم، وأن الدولة العبرية استعادت جثة أحدهم.

وقال المتحدث باسم الجيش، دانيال هاجاري: "في الأيام الأخيرة، أبلغ الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية عائلات الرهائن إلياهو مرجليت، ومايا جورين، ورونين إنجل، وآريه زالمانوفيتش بوفاتهم".

وأضاف أنه من خلال عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت): "أعدنا جثمان الرهينة أوفير تسارفاتي لدفنه في إسرائيل".

وأفاد الجيش بأن جثمان تسارفاتي تم "تحديد مكانه في الأيام الماضية"، وأن العائلة أبلغت بوفاته الأربعاء.

وكان تسارفاتي خطف خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر، أثناء حضوره حفلًا موسيقيًا في جنوب إسرائيل.

وبحسب هاجاري، فإن حركة حماس ما تزال تحتجز "136 رهينة من بينهم 17 من النساء والأطفال".

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