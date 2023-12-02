رئيس الوزراء البريطانى يأسف لانهيار الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة
أعرب رئيس الوزراء البريطانى، ريشى سوناك، عن أسفه الشديد لانهيار الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة.
وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطانى - فى بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) - "أعرب رئيس الوزراء عن أسفه الشديد، لانهيار الهدنة الإنسانية. وأكد - مجددا - أهمية مواصلة الجهود لضمان إطلاق سراح جميع "الرهائن"، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في قطاع غزة.
وأكد سوناك - الذي يتواجد حاليا في دبي للمشاركة في قمة المناخ (كوب 28) - أن المملكة المتحدة تواصل الضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الإنساني الدولي ووضع حد لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية.