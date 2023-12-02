السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحد أبناء الجالية المصرية بألمانيا: المرأة من أول المشاركين فى الانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال ماجد سعد، أحد أبناء الجالية المصرية في ألمانيا، إن الجالية المصرية جزء لا يتجزأ من أبناء الشعب المصري، ولهذا كان هناك إقبال كثيف من قبل الجالية المصرية على مقر السفارة المصرية في برلين.

الإقبال الكثيف على الانتخابات

وأكد ماجد سعد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الجالية المصرية من أول الجاليات التي تدعم الوطن بصورة كبيرة، والدليل على ذلك الحرص المستمر من قبل الجالية المصرية على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال وياراته السابقة لبرلين.

وأضاف في حديثه، أن درجة الحرارة في ألمانيا منخفضة بصورة كبيرة، وبالرغم من هذا الانخفاض إلا أن المواطنين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم، وكانت السيدة المصرية من أول الصفوف التي كانت واقفة اليوم أمام السفارة المصرية.

وتابع: "كل التحية للسيدة المصرية في الداخل والخارج، حيث كانت المرأة المصرية في مختلف الدول العالم من أول الشخصيات المشاركة في الانتخابات الرئاسية".

الانتخابات المصرية في الخارج

وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوافرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية

يُشار إلى أن عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت بدءًا من اليوم الجمعة، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.

وتُجرى الانتخابات بالخارج على مدار 3 أيام؛ هي: الجمعة والسبت والأحد، (1 و2 و3) من ديسمبر الجاري.

ماجد سعد اكسترا نيوز الجالية المصرية بألمانيا الانتخابات الرئاسية دور المرأة في الانتخابات

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