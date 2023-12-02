مصرى بالسعودية: نصلى للرئيس السيسى أن يمنحه الله العون لحماية الوطن

قال الأستاذ عماد عزيز، أحد أبناء الجالية المصرية في السعودية، إن السفارة المصرية في الرياض كان بها أعداد غفيرة اليوم من الجالية المصرية للتصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث يمكن القول أنه كان هناك طوابير من الناخبين أمام مقر السفارة المصرية.

الانتخابات المصرية بالسعودية

وأكد الأستاذ عماد عزيز، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الجالية المصرية لديها قناعة مطلقة بأن الصوت الانتخابي هو تحديد لمصير الوطن، ولهذا الإقبال على الانتخابات المصرية اليوم كان من مختلف الفئات ومختلف الطبقات الاجتماعية من الجالية المصرية.

وتابع:" نعمل على توعية المصريين في السعودية منذ وقت سابق، خاصة وأن هناك عدد من الجالية المصرية المتواجدة في السعودية على قدر متواضع من الوعي والثقافة والتعليم، وبالتالي الحديث السلبي أمام هذه الفئة أمر يشكل خطورة على الانتماء الوطني، ولهذا عملنا على قدم وساق من أجل توعية هذه الفئة بضرورة الانتخاب لأن أصواتهم سوف يكون لها تأثير في رسم المستقبل المصري".

حماية مصر من المخاطر

واستطرد:" نحن نحب الرئيس عبدالفتاح السيسي ونصلي له ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمنحه الهمة والعزيمة على حماية مصر من المخاطر التي تحيط بها، فلولا وجود السيسي لكانت مصر في أصعب أيامها".