عيد هيكل: لدينا برنامج انتخابي يحقق مطالب الجماهير

قال المستشار عيد هيكل المنسق العام لحملة الدكتور عبد السند يمامة، إن الساحة التي تشهد المؤتمر الرابع للدكتور عبد السند يمامة استقبلت من قبل السيد عمرو موسي وكان مرشحا لرئاسة الجمهورية واليوم تستقبل الدكتور عبدالسند يمامة وهو أيضا مرشحا لهذا المنصب الرفيع.

وأردف عيد هيكل قائلا: "مرحبا بالدكتور عبد السند يمامة المرشح الرئاسي ونرحب أيضا بأعضاء وقيادات حزب الوفد في منطقة المرج ".

وأوضح هيكل، أن الشعب المصري خرج في الماضي مع سعد باشا زغلول صف واحد من أجل تحقيق الاستقلال والنصر، واستقبل المسلمين والمسحيين رصاص الاحتلال ونزف دمهم، ومن هذا الدم نبت حزب الوفد ليستمر دائما إلى جوار الشعب المصري.

وأضاف هيكل، أن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي يتوافر فيه كل مقومات النجاح لذلك اقوله مبروك عليك أصوات أهل المرج لأنك تستحق ذلك ولديك برنامج انتخابي طامح يحقق مطالب الجماهير.

ووجه الدكتور عبدالسند يمامة كلمة قوية تزامنا مع بدء تصويت المصريين في الخارج: “أرحب بأهل المرج الكرام، هذا المؤتمر الحاشد مسرور به جدا وتحية اعزاز وتقدير لكم وللنائب المستشار عيد هيكل، وكل التحية لقيادات الوفد وتحيتي لكم أولا يا أهل المرج".

وأضاف يمامة، تم تقديم ملامح برنامجي الانتخابي ومن تحدث قبلي تحدثوا عن الوفد الذي كان والآن اتحدث عن الوفد الذي يجب أن يكون، مشيرًا إلى أنه اختص مؤتمر محافظة القاهرة بجزء لم يتحدث فيه من قبل في أي مؤتمر آخر، لأنها قاهرة المعز ومدينة عالمية مثل باريس ولندن، ولا يجوز أن تستبدل بعاصمة أخرى سواء إدارية أو غيرها.

القاهرة لها تاريخ وخصوصية ولا نستبدلها بأي عاصمة آخرى

وتابع: "المصريون يختزلون مصر كلها في القاهرة لاهميتها وكلما يريد الفلاحون زيارة القاهرة يقولون انهم نازلين مصر، ولذلك يجب أن نفخر بها، لأنها في قلب وعيون العرب والعالم كله ويجب أن نحافظ عليها ولا نجد لها بديلا أبدا".

وتطرق يمامة إلى القضية الفلسطينية وقال: "أخاطب المجتمع الدولي كله، وأقول إن غزة في عيون الوفد، والقضية الفلسطينية لا يكفيها أبدا الهتافات فهي مقبولة في العواصم الغربية، ولكن هنا لا يجب أن نختزل موقفنا في الهتافات، فنحن لا نوافق على التهجير وتصفية القضية الفلسطينية لأنهما معنى واحد".