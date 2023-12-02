السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حماة الوطن" ينظم مؤتمرا بالغربية لدعم السيسى لفترة رئاسية جديدة (صور)

مؤتمر حماة الوطن
مؤتمر حماة الوطن بالغربية

نظم حزب حماة الوطن بالغربية برئاسة النائب أحمد يحي الجحش، أمين الحزب بالغربية ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، في قرية الجميزة بمركز السنطة في محافظة الغربية، مؤتمرًا شعبيًا جماهيريًا كبيرًا لدعم القضية الفلسطينية، وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

شهد المؤتمر حضورًا مكثفًا لأهالي الجميزة والقرى المجاورة، بالإضافة إلى تمثيل للقيادات الشعبية، يأتي هذا المؤتمر قبل الانتخابات الرئاسية التي بدأت خارج مصر، ويهدف إلى توحيد الصفوف وإظهار التأييد الشعبي للرئيس السيسي وسياسته.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة قرآنية للشيخ إبراهيم الشناوي، القارئ والإمام وبوزارة الأوقاف، وبعد ذلك، رحب راعي الحفل، الكاتب الصحفي محمد ربيع غزالة، أمين اللجان النوعية المتخصصة بحزب حماة الوطن بالغربية، بالحضور وشكرهم على حضورهم، وطلب منهم الوقوف دقيقة على أرواح شهداء الأقصى.

وأكد "غزالة" أن هذا المؤتمر يعبر عن حب الوطن وتقديم كل التأييد والدعم للقيادة السياسية، واعترافًا بفضل الرئيس السيسي وجهوده في العمل الدائم من أجل مصر ومكانتها، ورؤيته للقضايا العربية والمصرية بما يحقق الأمن والسلام العادل في المنطقة.

وأشار "غزالة" إلى الموقف المشرف للرئيس السيسي من القضية الفلسطينية، والذي لم يلق اهتمامًا من أحد مثلما قدمه رئيس مصر، ودعا الجماهير إلى التأييد الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، حرصًا على أمن مصر واستقرارها ومكانتها، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية.

وتحدث أيضًا خلال المؤتمر عدد من الشخصيات السياسية والشعبية المحلية، حيث أعربوا عن دعمهم للقضية الفلسطينية وتأكيد التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهته للاحتلال الإسرائيلي، كما أشادوا بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي والإقليمي.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر والعنف في المنطقة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها القدس وقطاع غزة، وتعكس دعم الحزب والمشاركين في المؤتمر للقضية الفلسطينية التزام مصر بدعم حقوق الفلسطينيين وإيجاد حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

على صعيد آخر، أعرب المشاركون في المؤتمر عن دعمهم للرئيس السيسي وتأييدهم لفترة رئاسية جديدة له، وأشاروا إلى الإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسته الحالية في مجالات مختلفة مثل الأمن والاقتصاد والتنمية، وأعربوا عن ثقتهم في قدرته على قيادة مصر نحو مستقبل أفضل وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

ويعكس مؤتمر حزب حماة الوطن بالغربية التأييد الشعبي للقضية الفلسطينية والرئيس السيسي، ويعتبر هذا المؤتمر فرصة للتأكيد على وحدة الصف وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات التي تواجهها مصر والمنطقة.

مؤتمر حماة الوطن بالغربية
مؤتمر حماة الوطن بالغربية
مؤتمر حماة الوطن بالغربية
مؤتمر حماة الوطن بالغربية
مؤتمر حماة الوطن بالغربية
مؤتمر حماة الوطن بالغربية
مؤتمر حماة الوطن بالغربية
مؤتمر حماة الوطن بالغربية
حزب حماة الوطن بالغربية محافظة الغربية أمين الحزب بالغربية فترة رئاسية جديدة قطاع غزة لأمن والاقتصاد والتنمية

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