الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المصريين الأحرار: نتابع عن كثب سريان عملية تصويت المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن المصريين في الداخل والخارج شعروا بالمساواة والتقدير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولهذا فإن الحس الوطني لدى  المصريين في الخارج مرتفع بصورة كبيرة.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية 

وأكد عصام خليل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن المصريين يحرصون كل الحرص الآن على رد الجميل للدولة المصرية في هذه المرحلة الراهنة التي تتميز بالتوترات والصعوبات الشديدة.

وأضاف أن هناك إقبال كثيف على السفارات المصرية في الخارج من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المصرية، حيث تحرص الجالية المصرية على قول رأيها ومشاركتها في اختيار من يمثل المصريين في الداخل والخارج.

متابعة تصويت المصريين في الخارج

وأشار إلى، أنه هناك متابعة لحظية من قبل أعضاء الحزب والوطنية للانتخابات مع القنصليات المصرية في مختلف أنحاء العالم للتأكد من سهولة سريان العملية الانتخابية.

وذكر، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في التنمية الشاملة، وهذه التنمية يشعر بها وبنتائجها المصريين في الخارج بصورة كبيرة.

غصام خليل الانتخابات المصرية الرئاسية اكسترا نيوز انتخابات الجالية المصرية رئيس حزب المصريين الأحرار

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