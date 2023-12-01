الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بالصور.. مودرن فيوتشر يخوض أولى تدريباته بليبيا استعدادا للهلال

تدريبات مودرن فيوتشر
تدريبات مودرن فيوتشر

خاض مودرن فيوتشر، أولى تدريباته في ليبيا، مساء اليوم الجمعة، تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني للفريق، استعدادًا لمواجهة الهلال الليبي بالكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي بالكونفيدرالية (2023/2024)

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا ثقيلا على نظيره الهلال الليبي، الأحد المقبل 3 ديسمبر 2023 على ملعب ستاد شهداء بنينا،  ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي بالكونفيدرالية (2023/2024)

تنقل مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالكونفيدرالية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وتمتلك مجموعة شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كافة حقوق البث الحصري والرسمي لجميع منافسات مرحلة المجموعات وحتى مواجهتي النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024)، داخل منطقة الشرق الأوسط.

جاء تدريب مودرن فيوتشر على ملعب الهلال الليبي في مدينة بنغازي، على أن يخوض تدريبه الأخير غدًا السبت على ملعب المباراة " ملعب ستاد شهداء بنينا".

واستهل مودرن فيوتشر، مشواره في مرحلة المجموعات بالفوز على سوبر سبورت الجنوب إفريقي، الأحد الماضي بهدف نظيف.

وتعد هذه المشاركة هي الثانية على التوالي تاريخيا لمودرن فيوتشر، داخل أدغال القارة السمراء، عقب مشاركته الأولى في البطولة ذاتها نسخة الموسم الماضي، إلا أن الفريق لم يستطيع الصمود ليودع منافساتها مبكرا من خلال مرحلة المجموعات.

وكانت بعثة مودرن فيوتشر، وصلت الأراضي الليبية، ظهر اليوم الجمعة، رفقة 22 لاعبا، اختارهم البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، لهذه المواجهة.

قائمة مودرن فيوتشر لمواجهة الهلال الليبي بالكونفيدرالية (نسخة 2023/2024)

محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق، باسم علي، محمد عبد السلام، علي الفيل، عمر كمال عبدالواحد، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر محمد، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، أحمد عاطف، أيمن الصفاقسي، مروان محسن، عمر السعيد.

ورافق الفريق كلاً من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة، رفقة هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي والمهندس هشام حافظ.

ويقع مودرن فيوتشر في المجموعة الأولى من كأس الكونفيدرالية، والتي تضم كلا من اتحاد العاصمة الجزائري والهلال الليبي وسوبر سبورت الجنوب إفريقي.

ويتقاسم مودرن فيوتشر قمة المجموعة الأولى مع بطل الجزائر، برصيد 3 نقاط لكلاهما، إلا أن فارق الأهداف يمنح الأفضلية لاتحاد العاصمة.

تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا
تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا
تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا
تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا
تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا
تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا
تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا
تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا
تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا
تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا
تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا
تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا
تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا
تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا
تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا
تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا
تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا
تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا
تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا
تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا
تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا
تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا
تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا
تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا
تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا
تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا
تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا
تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا
مودرن فيوتشر الكونفيدرالية الأفريقية الهلال الليبي دور المجموعات بالكونفيدرالية تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا

مواد متعلقة

فيوتشر يصدر عقوبات قاسية على اللاعبين بعد الخسارة أمام الزمالك

دورى نايل: الزمالك يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية فى شباك فيوتشر

الزمالك يتقدم على مودرن فيوتشر بهدفين فى الشوط الأول

صافرة مغربية لإدارة مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي في الكونفدرالية

الأكثر قراءة

تفاصيل زيادة علاوة غلاء المعيشة للعاملين في قطاع البترول

عاجل.. إدارة الأهلى تصدم معلول وعبدالمنعم: «الباب مفتوح لرحيل أى لاعب»

الاستعلامات: مصر تأسف لكسر الهدنة المؤقتة في غزة

أبناء الجاليات المصرية لـ«الدستور»: الإقبال «كبير جدًا».. والتسهيلات «غير مسبوقة»

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «2»

ماجد حبته

المناخ.. شرم الشيخ.. ودبى

عبدالله شريف

انتخابات الخارج.. وعى وثقة بمستقبل أفضل

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس