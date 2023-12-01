بالصور.. مودرن فيوتشر يخوض أولى تدريباته بليبيا استعدادا للهلال

خاض مودرن فيوتشر، أولى تدريباته في ليبيا، مساء اليوم الجمعة، تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني للفريق، استعدادًا لمواجهة الهلال الليبي بالكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي بالكونفيدرالية (2023/2024)

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا ثقيلا على نظيره الهلال الليبي، الأحد المقبل 3 ديسمبر 2023 على ملعب ستاد شهداء بنينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي بالكونفيدرالية (2023/2024)

تنقل مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالكونفيدرالية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وتمتلك مجموعة شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كافة حقوق البث الحصري والرسمي لجميع منافسات مرحلة المجموعات وحتى مواجهتي النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024)، داخل منطقة الشرق الأوسط.

جاء تدريب مودرن فيوتشر على ملعب الهلال الليبي في مدينة بنغازي، على أن يخوض تدريبه الأخير غدًا السبت على ملعب المباراة " ملعب ستاد شهداء بنينا".

واستهل مودرن فيوتشر، مشواره في مرحلة المجموعات بالفوز على سوبر سبورت الجنوب إفريقي، الأحد الماضي بهدف نظيف.

وتعد هذه المشاركة هي الثانية على التوالي تاريخيا لمودرن فيوتشر، داخل أدغال القارة السمراء، عقب مشاركته الأولى في البطولة ذاتها نسخة الموسم الماضي، إلا أن الفريق لم يستطيع الصمود ليودع منافساتها مبكرا من خلال مرحلة المجموعات.

وكانت بعثة مودرن فيوتشر، وصلت الأراضي الليبية، ظهر اليوم الجمعة، رفقة 22 لاعبا، اختارهم البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، لهذه المواجهة.

قائمة مودرن فيوتشر لمواجهة الهلال الليبي بالكونفيدرالية (نسخة 2023/2024)

محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق، باسم علي، محمد عبد السلام، علي الفيل، عمر كمال عبدالواحد، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر محمد، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، أحمد عاطف، أيمن الصفاقسي، مروان محسن، عمر السعيد.

ورافق الفريق كلاً من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة، رفقة هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي والمهندس هشام حافظ.

ويقع مودرن فيوتشر في المجموعة الأولى من كأس الكونفيدرالية، والتي تضم كلا من اتحاد العاصمة الجزائري والهلال الليبي وسوبر سبورت الجنوب إفريقي.

ويتقاسم مودرن فيوتشر قمة المجموعة الأولى مع بطل الجزائر، برصيد 3 نقاط لكلاهما، إلا أن فارق الأهداف يمنح الأفضلية لاتحاد العاصمة.

تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا

تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا

تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا

تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا

تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا

تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا

تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا

تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا

تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا

تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا

تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا

تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا

تدريبات مودرن فيوتشر بليبيا