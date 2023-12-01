مفتى الجمهورية: مساندة الدولة فى تحقيق صالح العباد «واجب شرعى».. والقانون المصرى متوافق مع الشريعة

استكمل الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، شهادته على التجربة المصرية خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة ما يتعلق بكيفية تعامل الدولة مع المؤسسات الدينية، ومدى توافق القانون مع الشريعة الإسلامية.

وقال «علام»، خلال استضافته فى برنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»، إن دار الإفتاء مستقلة ولا يُملى عليها رأى من أحد، مؤكدًا أن الدولة تترك المؤسسات الدينية تعمل دون تدخل أو إملاءات.

ووصف مفتى الديار اتهامات «الإخوان» للعلماء المساندين للدولة بأنهم «علماء سلطان» بـ«الكذب والافتراء»، مبينًا أن فكر الجماعة يجعل من كبار الفقهاء مثل الإمام مالك من «علماء السلطان»، مشددًا على أن مساندة العلماء للدولة والحكام وأولى الأمر لتحقيق صالح العباد «واجب شرعى».

■ كيف واجهت دار الإفتاء الجماعات المتطرفة والأسس التى انطلقت منها؟

- دار الإفتاء تصدت للجماعات المتطرفة، وهذا وجه من أوجه تجديد الخطاب الدينى، وتنفيذ لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذا التجديد، والذى يعنى شقين، الأول الحفاظ على الثوابت، ثم الانطلاق إلى المجتهدات.

وعندما تتعامل مع الواقع بأبعاده المختلفة، وعندما درسناه، وجدنا أفكارًا عملت على إيجاد ظلال كثيفة على الصورة الحضارية للإسلام، وبدأت تعمل شيئًا فشيئًا على أفكار ترسخت فى العقلية المسلمة وغيرها، لذا كان لا بد من إزالة هذا التراب عن العقلية الإسلامية التى تعلمناها فى الأزهر الشريف.

وتم العمل على ملف الجماعات المتطرفة بعمق، ودرسنا المؤثرات وأسباب الظاهرة، ولماذا أتوا بهذا السلوك، وتوصلنا إلى أنهم يجلبون الماضى بسياقه التاريخى كفتاوى وأحكام كانت صادرة فى أزمنة قديمة ومغايرة للواقع الحالى، ووجدنا أن قضية التراث مهمة، لكن مهم أيضًا كيفية فهم الموروث عن التابعين والعلماء، وكيفية التعامل معه بما يتناسب مع العصر.

الأمر كما لو كان أن نسأل كبار الفقهاء: «هل لنا فى القرن الواحد والعشرين أن نكون مثلكم وأن نأخذ بفتاويكم؟»، قطعًا كانوا ليجيبونا: «إياكم أن تقتربوا من مسائلنا وفتاوينا أو أن تنقلوها بنصها، لكن انظروا لواقعكم وتعاملوا معه».

عند دراسة أسباب هذه الحركات، مثل «الخوارج» فى عهد سيدنا على بن أبى طالب، وجدنا أنهم يريدون استخدام الأحكام الشرعية واستغلال الدين للوصول للحكم، ولهذا ألّفت كتابًا يحمل اسم «التأسلم السياسى»، وهو كتاب لفهم استخدام الدين للوصول لغرض سياسى، وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة وهل تنجح أم لا، ووجدت أن هذه الحركات تربك المجتمعات التى تظهر فيها، لأنها تظهر وتخفت، ولم يقدر لها النجاح لتقود المجتمع. وجرت ترجمة هذا الكتاب باللغة الإنجليزية، ليصل إلى الآخر، حتى نتمكن من تصحيح الأفكار المغلوطة عن المسلمين.

وفى الإطار ذاته، ركزنا جهودنا على مواجهة ظاهرة «الإسلاموفوبيا»، من خلال تدشين «مركز ملتقى علماء الأمة» لوضع برامج عملية ومنهجية للتوعية ودعم الأقليات المسلمة، وذلك فى المؤتمر الأخير لدار الإفتاء، يومى ١٨ و١٩ أكتوبر الماضى، وهذا المركز تتويج لأفكار سابقة للالتقاء مع الآخر، ويضم علماء الأمة الذين وضعوا برامج للأقليات المسلمة التى تعيش فى الخارج.

كما جرى تدشين مركز «سلام» لدراسة «الإسلاموفوبيا»، وتقديم صورة صحيحة عن الإسلام. وكل هذه الجهود نريد أن نقول من خلالها إننا نستنكر الفكر المتطرف ونسعى لتحقيق السلام، لكن نرفض الخوف من الإسلام ونتصدى للفهم الخاطئ له، بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة.

■ تعمد الجماعات المتطرفة للطعن فى استقلالية دار الإفتاء، فهل تتدخل أى جهة فى عملكم؟

- دار الإفتاء مستقلة ولا يُملى عليها من أحد رأى أو قول أو ماذا ستفعل، وذلك منذ تولى مسئوليتها فى مارس ٢٠١٣ وحتى وقتنا الحالى، فنحن نفعل ما يمليه علينا صحيح الدين وضمائرنا.

ورأى المفتى يتكون من فهمه وتلقيه العلم وتكوين العقل، وتسبقه سنوات من العلم والدراسة، وإجراء الحوار بين المذاهب المتعددة من المالكية والحنفية والحنابلة والشافعية وغيرها من المذاهب المطروحة، وبعدها ينزل لأرض الواقع بأفكاره من واقع المجتمعات.

ويحتاج المفتى لفهم العلوم الأخرى لإيجاد العلاقة المفقودة بين علم الشرع وباقى العلوم الطبيعية ليصل لمرحلة الاكتمال، لذا عليه أن يكون متصلًا بعلمى الاجتماع والطب وغيرهما من العلوم.

والمفتى لن يعيش منفصلًا عن الواقع وإلا كانت الفتاوى مبتورة، لذا هو مطالب بالاجتهاد فى فهم الواقع بكل أبعاده، والآلات التى يرتبها الحكم الشرعى لهذا الواقع، وهى عملية ذهنية معقدة.

الفتوى سواء كانت مناهضة لهذا الواقع أو موافقة له ستجد أنك أمام اشتباك مع الواقع، ولا بد أن يكون هناك استقلال، وأؤكد أنه لا يوجد أى اتصالات تُملى على دار الإفتاء رأيها، والدولة مدركة مصلحتها وتترك المؤسسات تعمل بحرية، خاصة المؤسسات الدينية، فلا توجد أى إملاءات بأى نوع من الأنواع.

ودار الإفتاء المصرية، باعتبار أنها واجهت كل ما يؤدى لعدم استقرار المجتمع والدولة، وأحد العناصر التى تخدم المجتمع وساندته فى مختلف الأوقات والمحن، ظن ضعاف النفوس أن هناك من يملى عليها أفعالها.

وحين قرأت كتب التاريخ وجدت أن العلماء فى السابق كانوا فى ظهر الدولة، منهم الإمام مالك، الذى كان يقف مع الدولة وقوفًا صحيحًا، وعلى اتصال دائم بالخليفة.

دار الإفتاء المصرية كانت فى ظهر الدولة، وواجهت معها كل ما يهدم استقرار المجتمع، حين عانت مصر فى السنوات القليلة الماضية من أفكار بعض الحاقدين الذين كانوا يحرصون على هدم المجتمع وسقوط الوطن، ولكن بفضل تماسك مؤسسات الدولة تم التخلص من هذه العناصر.

وبعد النظر فى تاريخ العلماء بدراسة متعمقة نجد أن ما تصدره جماعة «الإخوان» عن العلماء، لمساندتهم الدولة ووطنهم، أمر فيه نوع من الافتراء والكذب، لذا يمكن القول إن ما يقال بشأن «علماء السلطان»، بسبب مساندة العلماء القيادة السياسية فى مهامها الإصلاحية بالمجتمع، أمر مشرّف وليست به إساءة، كما يتوقع الكثيرون.

ولكن يجب التأكيد أنه لا يجب أن نأخذ النماذج الفردية التى كانت مساندتها بعض الأولياء بها ضرر مجتمعى لنعممها على كل العلماء فى جميع الأزمنة، فمساندة العلماء للدولة فيما يكون بصالح المجتمع أمر فى الشريعة الإسلامية، فقد قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفرًا بواحًا»، أى أن الأصل فى الشريعة السمع والطاعة لولى الأمر، إلا فى الأمور التى نهى عنها الدين الإسلامى، فمن المفترض أن يكون العالم مساندًا للدولة، إلا إذا وجد ما يستدعى غير ذلك.

الخلافات التى تقع بين العلماء والدولة عبر الأزمنة خلافات سياسية فى المقام الأول وليست خلافات دينية، أى أنه لا يوجد والٍ من الولاة أو رئيس أو حاكم قال من قبل أغلقوا المساجد وأباحوا القتل، لذا مساندة العلماء للدولة أمر نصت عليه الشريعة.

جمعنا ما كُتب فى السياسة الشرعية فى النصف الأول من القرن العشرين، ووجدنا أن الجزء الذى يتعلق بتدخل الدولة فى تحقيق مصالحها ودفع المفاسد عنها يندرج تحت قائمة ما لا نص فيه، وذلك لأن هناك أحكامًا تختلف باختلاف الزمان والمكان، وتكون محل اجتهاد وفق المصالح الدولية والعرفية فى هذا التوقيت، ولكن الأحكام التى نص عليها القرآن لا يمكن أن يكون فيها تغيير.

■ عندما كنت فى خط المواجهة ضد الجماعات الإرهابية وصفك البعض بـ«مفتى الدماء»، كيف استقبلت هذا الاتهام؟

- مَن يعمل وفق ضميره وعلمه لا ينظر للتوصيفات البشرية على الإطلاق، فـ«الإخوان» سوقوا كثيرًا بأن المفتى يعمل لصالح النظام السياسى.

الأحكام القضائية الخاصة بالإعدام يتم التوصل إليها بعد انتهاء التحقيقات من خلال القانون المتبع، ولهذا يأتى التصديق على الإعدام من قبل الإفتاء بعد إجماع آراء القضاة الذين يفحصون ويراجعون جميع جوانب الجريمة.

دورنا الشرعى التصديق على الإعدام من النظرة الشرعية البحتة، التى تكون من خلال عقوبة القصاص، أى القتل العمدى، أو من خلال ارتكاب حد من الحدود، وهو حد الإفساد فى الأرض، مثل الحكم بالإعدام على الشخص المغتصب لفتاة، أو الحكم بالإعدام على تاجر المخدرات، وذلك لأن هذا الفعل يضر بالمجتمع ضررًا كبيرًا.

هذا علاوة على الحكم بالإعدام أيضًا فى القضايا المتعلقة بقضايا التجسس وأمن الأمة، وذلك حتى لا تتعرض الدولة للهلاك، لذا يتم النظر فى أوراق المتهم وتحديد الفعل الذى ارتكبه المتهم من الناحية الشرعية من خلال الاستعانة بالقرآن والسنة، ولهذا التصديق على الإعدام ليست له علاقة بالجوانب السياسية، وإنما تعليمات دينية يتم تنفيذها، وفق ما ورد فى القرآن الكريم والسنة النبوية.

والقانون المصرى متوافق ومتفق مع أركان الشريعة الإسلامية بصورة كبيرة، ولهذا لا ننظر إلى التوصيفات التى يشوبها الكذب والافتراء التى يتم إطلاقها على العلماء من قبل أعداء الوطن والإسلام.

■ خلال العشر سنوات الماضية اقتربت من الرئيس السيسى فى الكثير من اللقاءات التى تناولت الحديث عن قضايا اجتماعية، كيف ترى أداء الرئيس فى هذه الفترة؟

- الرئيس عبدالفتاح السيسى إنسان نبيل بكل ما تحمله الكلمة، ويمكن القول إن الألفاظ التى تصدر من الرئيس السيسى فى لقاءاته المغلقة والعلنية معبرة عما فى قلبه من وطنية كبيرة.

فلا يوجد أحد سمع من الرئيس السيسى من قبل أى كلمة تشير إلى الشتم أو السب، وهذا خير دليل على نبل أخلاقه ولباقته فى الحديث بشكل راقٍ ومتحضر، لذا يمكن القول والتأكيد على معالجة الرئيس للقضايا المجتمعية والسياسية من منطلق حسه الوطنى ورغبته الشديدة فى الارتقاء بالدولة المصرية فى جميع المجالات والقطاعات.

والرئيس السيسى حريص كل الحرص منذ تولى الحكم على متابعة أدق التفاصيل فى القضايا المتعلقة بالمواطنين والأمن القومى المصرى، كما أنه حباه الله، سبحانه وتعالى، بذاكرة قوية تجعله قادرًا على إحاطة الملفات بصورة كبيرة، علاوة على اهتمامه بالقضايا التى غابت عن المجتمع لعصور، والدليل على ذلك دعوته لتجديد الخطاب الدينى.

الرئيس السيسى لديه ذاكرة قوية ويستطيع أن يتذكر كل التفاصيل، وفى مؤتمر «حكاية وطن» ناقش الوزراء فى مختلف التخصصات وفى تفاصيل التفاصيل، وهذا يحتاج لذاكرة قوية وإحاطة بكل الملفات الموجودة على الطاولة.

كما أن الرئيس لديه اهتمام بقضايا غابت عن المجتمع، منها تجديد الخطاب الدينى، وقضايا الأسرة، والمشروع القومى لتنمية الأسرة، وتشرفت بكلمة أمام الرئيس حول كيفية التعامل مع ملف تنمية الأسرة.

وفى احتفالية أشار وزير العدل، فى لقاء مع الرئيس، إلى جزئية تدريب المأذونين وقضايا الطلاق، ومن ضمن الإجراءات التى اتخذناها فى دار الإفتاء فى موضوع الطلاق فحص الحالات الخلافية من خلال ٣ مراحل، أولاها أمناء الفتوى، ثم لجنة عليا، وآخرها المفتى، وكلها إجراءات تدقق فى كل حالة لإصدار القرار الشرعى السليم وفق أسانيد شرعية يطول شرحها.

وسلكنا مسلكًا حميدًا فى حماية الأسرة بخصوص قضايا الطلاق، ومن المسائل التى عرضتها أمام الرئيس السيسى أن هذه المنظومة التى عملناها نتجت عنها جزئية دقيقة تستحق الدراسة فى أن ما يعرض علينا كل شهر ٥ آلاف شكوى متعلقة بالطلاق وأكثر من ٣٠٠ ألف حالة فى السنوات الـ٥ الماضية لم يقع منها إلا حالتان أو ثلاث فقط.

ولدينا أسانيد شرعية فى تحقيقنا وتدقيقنا لكل واقعة، ووجدنا فى غالبيتها أن رب الأسرة لم يكن يقصد هدم الأسرة وإحداث الطلاق، وأنه استخدم كلمة «علىّ»، وهى كلمة فيها فتاوى كثيرة تعتبرها على سبيل التهديد أو الغضب، أو إثبات رجولة فى البيت، وباستخدام المعايير العلمية فى التعامل مع ألفاظ الطلاق التى صدرت من المطلقين على مدى الزمن نجد أنه لا يوجد طلاق واقع.

■ كيف ترى اهتمام الرئيس بقضايا المجتمع ومنها الطلاق؟

- المجتمع عبارة عن فرد مكرر وأسرة صغيرة، وتنمو هذه الأسرة الصغيرة فتكوّن أسرة كبيرة، ويتكون المجتمع، فإذا عملنا على تنمية قدرات هذا الفرد فى المجتمع وبنيته بناءً صحيحًا، من كل الجوانب الصحية والثقافية والعلمية، وكل الجوانب والملفات المحيطة، ثم بعد ذلك اعتنيت بهذا الفرد فى الأسرة فإنك تعتنى بالمجتمع ككل.

وهذا ما حدث بالفعل من خلال برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الصحية الرئاسية، ومبادرة «حياة كريمة» التاريخية التى لم تحدث ولن تحدث فى أى دولة، لأنها تصل إلى القرى والكفور التى لا يعرفها أحد، وهذا هو البناء الحقيقى للإنسان، والعناية بالأسرة نقطة فى العناية بالمجتمع، فعندما تبحث عن تفاصيل هذه العناية ففى هذه الحالة نجد أن الرئيس مهموم بقضايا المجتمع وبتفاصيل قضايا المجتمع، ونقدم له الشكر فى هذه الحالة على هذا الاهتمام.

■ هل كان هناك دعم مناسب من الدولة خلال الـ١٠ سنوات الماضية؟

- الدعم كان فى إطاره القانونى الموجود، لأننا مؤسسة من مؤسسات الدولة، والمبنى العريق الذى بنته الدولة لدار الإفتاء فخر لمصر، لأنه فخم وعالى المستوى، وكذلك المبانى التى يجرى تشييدها حاليًا فى السويس، ومرسى مطروح، وجنوب سيناء، والفيوم، والإسكندرية، والمنصورة، وطنطا، وكلها أماكن تتصل بالجمهور بسهولة ويسر.

ولذلك نقول إن الدولة دعمت دار الإفتاء خلال السنوات الماضية دعمًا كاملًا، وستستمر فى القادم، كما أنجزت الدولة مبانى للدار لم تنجز فى أى عصر من العصور، وهناك أبنية منذ عهد الدكتور على جمعة، ومبنى جديد بجوار مشيخة الأزهر الشريف على مساحة ٢٠٠٠ متر، على أحدث طراز بنائى، وهناك ثورة عمران لم تحدث إلا فى عهد الرئيس السيسى.

■ كيف تلخص التجربة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية؟

- تجربة مخلصة ورائدة ورائعة ومحفزة ومثمرة للعمل لأجل مستقبل أفضل لبلدنا الحبيب، ومحفزة لى شخصيًا بصفتى مسئولًا عن الملف الإفتائى، ولأى مسئول يجد التكامل والتناغم فى التعامل بين مختلف المؤسسات.

هناك تكامل وتعاون بين الإفتاء والأزهر ووزارات التضامن والتخطيط والعدل والأوقاف والمالية ورئاسة مجلس الوزراء، وهو سر تناغم مؤسسات الدولة بما يضمن تحقيق مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.