الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": أصوات المدافع تعود مجددًا وإسرائيل تقصف غزة من جديد (فيديو)

قطاع غزة
قطاع غزة

من جديد.. عادت أصوات المدافع للقصف، وعادت معها آلة الحرب الإسرائيلية في ممارسة عدوانها على قطاع غزة، كما لو أن عشرات الآلاف من الشهداء والمصابيين الفلسطينيين لم يشبع غريزة الاحتلال القائمة على القتل والتدمير، كما أنها حولت القطاع لمنطقة منكوبة تغيرت معالمها إلى ركام.

وخلال تقرير عرضته قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها، أكدت أنه في الساعات الأولى من صباح الجمعة، استأنف الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في قطاع غزة بعد توقف للقتال طيلة 7 أيام، تنفس فيها الفلسطينيون الصعداء، إلا أن القرار الإسرائيلي باستئناف القتل أنهى الهدنة التي كان يحلم بها سكان غزة، ودفع عشرات الآلاف منهم لمغادرة منازلهم في شمال وشرق قطاع غزة، متوجيهن إلى مدارس ومراكز الإيواء التابعة للأونروا للاحتماء من القصف الإسرائيلي.

وأوضح تقرير القاهرة الإخبارية، أنه مع استئناف الاحتلال للحرب مرة أخرى، كانت الحصيلة الأولية من العدوان الإسرائيلي عشرات الشهداء والمصابين وهوما دعا مسئولي القطاع الصحي في غزة، للمطالبة بزيادة المساعدات الطبية والإنسانية لتقديم الخدمة العلاجية لآلاف المصابين والجرحى والمكتظين داخل المستشفات.

وأكد تقرير القاهرة الإخبارية، أنه على الرغم من استئناف جيش الاحتلال جرائمه في قطاع غزة، تواصل مصر ومعها الأطراف المعنية مفاواضتها من أجل استئناف الهدنة مرة أخرى والتي استمرت طيلة 7 أيام أفرجت فيها الفصائل الفلسطينية عن عشرات المحتجزين لديها فيما أفرج الاحتلال عن 210 من الأسرى الفلسطينيين الذين كان يحتجزهم في سجونه.

ونوّه تقرير القاهرة الإخبارية، إلى أن الحرب هي الكلمة الوحيدة التي يجيد الاحتلال نطقها رفض أن يستمر في الهدنة الإنسانية التي طالب قادة العالم بها وطال بها الضمير الإنساني من قبلهم، وعلى الرغم من دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة إلا أنها لا تكفي احتياجات ميلوني فلسطيني مودجودين في القطاع الذين يعانون من خطر المجاعة نتيجة النقص الحاد في الإمدادات والمساعدات الغذائية التي تصل إليهم.

 

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