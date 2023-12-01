فى أول أيام الانتخابات الرئاسية.. الهجرة: المشاركة الحاشدة للمصريين بالخارج فى التصويت تدعو للفخر والاعتزاز بروحهم الوطنية

تفقدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، غرفة العمليات المخصصة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك في أول أيام التصويت خارج مصر.

ووجهت الوزارة بمواصلة المتابعة بشكل دقيق لضمان سرعة التدخل ومساعدة المصريين بالخارج على الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وقالت الوزارة، إن غرفة العمليات رصدت إقبالًا كثيفًا من قبل المصريين بالخارج في عدد كبير من الدول حول العالم، من بينها السعودية والكويت والإمارات وعُمان وقطر والأردن، وكذلك فرنسا وإيطاليا؛ بالرغم من أن اليوم هو يوم عمل رسمي لديهم، فيما رصدت الغرفة مشاركة المصريين في أستراليا ونيوزيلندا وروسيا والمغرب وأيرلندا وألمانيا والنمسا وهولندا وسويسرا والدنمارك وليتوانيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية، ما يدعو للشعور بالفخر والاعتزاز بروحهم الوطنية، مؤكدة أن المصريين بالخارج جزء مهم من صناعة القرار في مصر وصوتهم مهم، ولذلك حريصون على أن يشاركوا بفاعلية للحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، حيث منحهم الدستور المصري حق التصويت، ولذلك فمن المهم أن يمارسوا هذا الحق الدستوري.

واستمعت الوزارة إلى كافة تفاصيل ما تم رصده وتلقيه عبر غرفة العمليات من استفسارات وردت من المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية، ومتابعة الغرفة لتوفير وسائل انتقال جماعية لنقل المصريين المقيمين في مناطق بعيدة عن السفارة والقنصلية في الدول المقيمين بها وتذليل أي عقبات تواجههم للتيسير عليهم لممارسة حقهم الدستوري لاختيار قائد الدولة المصرية.

غرفة عمليات وزارة الهجرة

كانت قد انطلقت، مساء أمس الخميس، غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023، حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلا عن تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للإدلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.

ويجري تصويت المصريين بالخارج في التوقيتات من 9 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، وقد تم تخصيص وسائل مختلفة للتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، حيث يمكن التواصل على أرقام:

0220543411 - 0220543415

واتس آب على أرقام: 01004114672 - 01069613755

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