الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كبير من زائري بورسعيد على سوق الأسماك خلال العطلة الأسبوعية (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد مول outlet « مول الملابس المستعملة» ببورسعيد، اليوم الجمعة، إقبال الآلاف من أبناء بورسعيد وزائريها، لشراء مختلف المستلزمات من الملابس الأوربية بأسعار مناسبة، حيث  أشاد عدد كبير من المواطنين بالنقلة النوعية التي شهدتها منطقة مجمع الأسواق بحي العرب، وخاصة سوق الملابس المستعملة outlet، والذي أصبح داون تاون مدينة بورسعيد ويجذب آلاف الزائرين.

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وفي مشهد يتكرر أسبوعيا، شهد سوق السمك الجديد إقبالا كبيرًا من المواطنين بمحافظة بورسعيد ومن المحافظات الأخرى، حيث يتكرر مشهد زيارة الآلاف من المواطنين من بورسعيد والمحافظات المجاورة للسوق خلال إجازة نهاية الأسبوع منذ افتتاحه.

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وأكد عدد من زائري بورسعيد حرصهم على زيارة السوق والذي اكتسب شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأحد أهم المناطق الخدمية التي يتوجه إليها الزائرون لتناول الغذاء بعد جولتهم بمدينة بورسعيد، فضلا عن شراء مختلف أنواع الأسماك ذات الأسعار المتميزة، حيث يعتبر سوق الأسماك الجديد سوقًا خدميًا متكاملًا لكل أهالي بورسعيد ونقلة كبرى لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن.

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وأشاد المواطنون من محافظة بورسعيد، بالصرح الخدمي والتجربة الرائدة لمحافظة بورسعيد في مجال الأسواق، مؤكدين أنه جرى إقامة اسواق بورسعيد على أحدث مستوى.

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مشهد أسبوعي سوق بورسعيد محافظة بورسعيد سوق السمك بورسعيد

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