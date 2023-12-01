برلماني: المصريون بالخارج قدموا ملحمة وطنية والإقبال الكثيف على صناديق الانتخاب يعكس وعيهم

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الإقبال الكثيف الذي شهده اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج يعكس وعي المصريين وحرصهم علي المشاركة في صناعة مستقبل وطنهم، لافتا إلى أن المصريين في الداخل والخارج يدركون جيدًا حساسية المرحلة الراهنة وما تمر به البلاد من تحديات بسبب الأزمات الإقليمية التي تحيط بنا.

وقال "عثمان"، إن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع والالتفاف حول المصلحة الوطنية للبلاد، وعدم الانصياع لدعوات المقاطعة التي يتبناها أهل الشر، مؤكدا أن الوفاء بالاستحقاق الدستوري الذي يعد الأهم والأرفع في الدولة المصرية خطوة مهمة للحفاظ علي أمن واستقرار هذا الوطن، والمصريون بالخارج قدموا ملحمة وطنية في اليوم الأول للتصويت، متوقعا زيادة في إقبال المصريين بالخارج علي صناديق الاقتراع خلال الأيام المقبلة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن العملية الانتخابية تجري وفقًا للمعايير الديمقراطية الدولية، وتحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة تماما مشكلة من جميع الهيئات القضائية، وتحت إشراف قضائي كامل وهو الضامن لنزاهة وحيادية العملية الانتخابية، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أي مخالفات أو شكاوي في اليوم الأول للتصويت بالخارج، داعيا المصريين بالخارج لتقديم نموذج في الوطنية والإنتماء أمام العالم، من خلال التعبير عن رأيهم بحرية تامة أمام صناديق الانتخاب.