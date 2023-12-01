الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

اختتام فعاليات المؤتمر السنوي للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي

المؤتمر السنوي الخامس
المؤتمر السنوي الخامس عشر

اختتمت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر السنوي الخامس عشر للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، والذي عقد خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى الأول من ديسمبرالجارى.

شارك في الفعاليات الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وبرئاسة د محمد صالح عميد المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، وبحضور نخبه من الأساتذة والاستشاريين بمجال أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية. 

وصرح الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة أن المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية يقدم خدماته الطبية بأحدث ما توصل إليه الطب الحديث كوحدة طبية رائدة ضمن وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وهو ما تجلى بوضوح بالدور الفاعل والثابت الذي قام به المعهد في علاج فيروس سي وأثناء التصدي لجائحة كوفيد 19، وكجزء أصيل من دور المعهد العلمي والبحثي والتدريبي والعلاجي وخاصة أمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية تأتى المؤتمرات العلمية لتكون فرصة مناسبة لتبادل الخبرات بين الأجيال المختلفة لكي يطلع شباب الأطباء على أحدث ما توصل إليه العلم من أساليب علاج وتقنيات حديثة ترفع كفاءة الأطقم الطبية، وهو ما ينعكس بالضرورة على الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصرى. 

٥٠ جلسة علمية تضم ١٥٠ محاضرة فى مختلف التخصصات 

وأضاف أن المؤتمر هذا العام ضم 50 جلسة علمية شملت 150 محاضرة فى مختلف التخصصات قدمها اساتذة متخصصون من داخل مصر ومن خارجها عبر تقنية الزووم لمناقشة احدث التقنيات في مجال مناظير الجهاز الهضمي والكبد والقنوات المرارية وجراحات الكبد والجهاز الهضمي. 

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وأفاد الدكتور محمد صالح عميد المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية أن المؤتمر حضره لفيف من الأساتذة من الجامعات المصرية، والاستشاريين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وبدأت فعاليات المؤتمر بورش العمل التي عقدت بقاعات المعهد، والتى تم خلال فعاليتها عرض أحدث التقنيات فى مجال مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية ومناظير الأشعة التداخلية وجراحات الكبد والجهاز الهضمي، وجلسات تدريبية لبعض التقنيات الحديثة مثل الموجات الصوتية على الأمعاء الدقيقة ودورات تدريبية لأطباء الرعاية المركزة.

العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المؤتمر السنوي الخامس عشر للمعهد القومي للكبد وزير الصحة والسكان الجهاز الهضمي والأمراض المعدية المعهد القومي للكبد

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