الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة طنطا يغرس 125 شجرة مثمرة وزينة في عدد من المناطق

زراعة شجر
زراعة شجر

قام الدكتور محمود عيسي، رئيس حي ثان طنطا، والقائم بأعمال رئيس مدينة طنطا بمحافظة الغربية، بزراعة 125 شجرة مثمرة وزينة في عدد من مناطق المدينة،  وذلك في إطار حملات التجميل والتشجير التي تهدف إلى تعزيز الشكل الجمالي للشوارع.

تأتي هذه الخطوة استمرارًا لجهود الحي في تطوير المنطقة وتحسين المناظر الطبيعية، وأكد عيسي، أن هذه الأعمال تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، التي تهدف إلى تعزيز التوازن البيئي وتحسين البيئة العامة. كما تعكس هذه الحملة جهود الدولة في التوسع في المساحات الخضراء والحفاظ على البيئة، خاصة في ظل التحديات المناخية التي تواجهها البلاد.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن محافظ الغربية ونائبه يتابعان عن كثب سير عملية زراعة الأشجار داخل الحي والمدن والقرى بالمحافظة. وذلك يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات المحلية لتحسين المناظر الطبيعية وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود في زراعة الأشجار وتجميل المناطق لها تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع، حيث تساهم في تحسين جودة الهواء وتوفير ظل ومساحات خضراء للاستمتاع بها من قبل السكان. كما تعزز هذه الحملات البيئة العامة وتعكس التزام السلطات المحلية بالاستدامة والحفاظ على الطبيعة.

وفي الختام، تعد مبادرة زراعة الأشجار وتجميل المناطق بمبادرة رئاسية 100 مليون شجرة مبادرة محمودة تستحق الثناء والتقدير. ومن المتوقع أن تستمر الجهود المستدامة في هذا الصدد لتعزيز البيئة وتحسين جودة الحياة في محافظة الغربية.

رئيس مدينة طنطا بمحافظة الغربية وتحسين المناظر الطبيعية الشكل الجمالي للشوارع التحديات المناخية التي تواجهها البلاد محافظ الغربية ونائبه

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