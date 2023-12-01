الداخلية وبلدية المحلة يتعادلان بدون أهداف في الأسبوع السابع لـ دوري نايل

تعادل فريقا الداخلية وبلدية المحلة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في الأسبوع السابع لمسابقة دوري نايل ليرتفع رصيد بلدية المحلة إلى عشر نقاط ويرتفع رصيد الداخلية إلى خمس نقاط .

كان بلدية المحلة الفريق الأفضل في الشوط الأول لكنه لم يشكل خطورة على مرمى محمود الزنفلي حارس الداخلية سوى مرة واحدة في الدقيقة 11 عندما تصدى أحمد رضا لركلة حرة خارج منطقة الجزاء وسدد كرة مرت فوق العارضة.

وفي المقابل كان هناك فرصة واحدة للداخلية في الدقيقة 44 عندما أحمد حسين مرر إيهاب سمير كرة عرضية سددها أحمد شداد برأسه وأبعدها حارس بلدية المحلة بمساعدة القائم لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي .

في بداية الشوط الثاني.. دفع أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لبلدية المحلة بالنيجيري فيبو حكيم بدلا من ويسدوم ولاحت أول فرصة للبلدية في الدقيقة 56 عندما انقض محمد أميسي على كرة مرتدة من الدفاع وانفرد بالحاس محمود الزنفلي الذي مرت منه الكرة وعندما حاول فيبو حكيم متابعتها لداخل الشباك نجح الزنفلي في خطفها .

في الدقيقة 64.. سدد ماجد هاني لاعب البلدية كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن وفي الدقيقة 67 أجرى هيثم شعبان المدير الفني للداخلية التغيير الأولى بنزول أنس شندي بدلا من أحمد شداد لتنشيط الجانب الهجومي .

في الدقيقة 72.. دفع أحمد عبد الرؤوف بمحمد عادل أمو وعبد الرحمن سمانة بدلا من ماجد هاني ومحمد أميسي وفي الدقيقة 80 تسلم أحمد سيد غريب الكرة داخل منطقة الجزاء وهيأها للقادم من الخلق الأن كيامبادي الذي أطاح بها فوق العارضة .

في الدقيقة 83.. دفع أحمد عبد الرؤوف بحسام حسن ومحمد أشرف بدلا من هشام حافظ حسام أشرف ودفع هيثم شعبان بزياد أشرف بدلا من مهاب ياسر ..وسدد إسلام مرزوق كرة من خارج منطقة الجزاء أمسكها محمود الزنفلي على مرتين .

واحتسب الحكم محمود ناصف 4 دقائق وقت بدل ضائع في الدقيقة الأولى منها انطلق محمد عادل أمو في الجانب الأيسر ومرر الكرة لعبد الرحمن سمانة الذي سددها قوية اصطدمت بمدافع وتحولت عكس اتجاه الحارس محمود الزنفلي الذي نجح في إبعادها ببراعة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.