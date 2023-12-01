الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الداخلية وبلدية المحلة يتعادلان بدون أهداف في الأسبوع السابع لـ دوري نايل

مباراة الداخلية وبلدية
مباراة الداخلية وبلدية المحلة

تعادل فريقا الداخلية وبلدية المحلة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في الأسبوع السابع لمسابقة دوري نايل ليرتفع رصيد بلدية المحلة إلى عشر نقاط ويرتفع رصيد الداخلية إلى خمس نقاط .

كان بلدية المحلة الفريق الأفضل في الشوط الأول لكنه لم يشكل خطورة على مرمى محمود الزنفلي حارس الداخلية سوى مرة واحدة في الدقيقة 11  عندما تصدى أحمد رضا لركلة حرة خارج منطقة الجزاء وسدد كرة مرت فوق العارضة.

وفي المقابل كان هناك فرصة واحدة للداخلية في الدقيقة 44 عندما أحمد حسين مرر إيهاب سمير كرة عرضية سددها أحمد شداد برأسه وأبعدها حارس بلدية المحلة بمساعدة القائم لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي .

في بداية الشوط الثاني.. دفع أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لبلدية المحلة بالنيجيري فيبو حكيم بدلا من ويسدوم ولاحت أول فرصة للبلدية في الدقيقة 56 عندما انقض محمد أميسي على كرة مرتدة من الدفاع وانفرد بالحاس محمود الزنفلي الذي مرت منه الكرة وعندما حاول فيبو حكيم متابعتها لداخل الشباك نجح الزنفلي في خطفها .

في الدقيقة 64.. سدد ماجد هاني لاعب البلدية كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن وفي الدقيقة 67 أجرى هيثم شعبان المدير الفني للداخلية التغيير الأولى بنزول أنس شندي بدلا من أحمد شداد لتنشيط الجانب الهجومي .

في الدقيقة 72.. دفع أحمد عبد الرؤوف بمحمد عادل أمو وعبد الرحمن سمانة بدلا من ماجد هاني ومحمد أميسي وفي الدقيقة 80 تسلم أحمد سيد غريب الكرة داخل منطقة الجزاء وهيأها للقادم من الخلق الأن كيامبادي الذي أطاح بها فوق العارضة .

في الدقيقة 83.. دفع أحمد عبد الرؤوف بحسام حسن ومحمد أشرف بدلا من هشام حافظ حسام أشرف ودفع هيثم شعبان بزياد أشرف بدلا من مهاب ياسر ..وسدد إسلام مرزوق كرة من خارج منطقة الجزاء أمسكها محمود الزنفلي على مرتين .

واحتسب الحكم محمود ناصف 4 دقائق وقت بدل ضائع في الدقيقة الأولى منها انطلق محمد عادل أمو في الجانب الأيسر ومرر الكرة لعبد الرحمن سمانة الذي سددها قوية اصطدمت بمدافع وتحولت عكس اتجاه الحارس محمود الزنفلي الذي نجح في إبعادها ببراعة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي. 

 

دوري نايل الداخلية بلدية المحلة أحمد عبد الرؤوف هيثم شعبان

مواد متعلقة

الشوط الأول.. غيلاس قناوي يقود المصري للتقدم على إنبي بـ دوري نايل

دوري نايل|التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء الداخلية وبلدية المحلة

"الداخلية" يستضيف بلدية المحلة في مواجهة قوية بالأسبوع السابع لـ"دوري نايل"

الأكثر قراءة

الاستعلامات: مصر تأسف لكسر الهدنة المؤقتة في غزة

عاجل.. "وول ستريت جورنال": الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

المستشار عبدالمجيد محمود يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة.. ويحث المصريين على المشاركة

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس