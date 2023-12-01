تعرف على خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء شهر ديسمبر 2023

يحرص المواطنين في جميع المحافظات مع بداية أيام الشهر على التساؤل عن خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء شهر ديسمبر 2023 عبر جوجل، حيث كشفت شركات الكهرباء بالمحافظات من خلال طرق وخطوات الاستعلام حول فاتورة الكهرباء، عبر رابط محدد.

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء شهر ديسمبر 2023

ونستعرض "الدستور" في السطور التالية خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء شهر ديسمبر 2023.

خطوات استعلام فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر في المحافظات

وأشارت شركات الكهرباء بمختلف المحافظات إلى أنه سوف يوجد رابط محدد عبر وزارة الكهرباء يتاح الدخول عليه والاستعلام حول فاتورة شهر ديسمبر، لمختلف المحافظات، والتعرف على قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية عقب الدخول إلى الرابط من هنا، والقيام باتباع تلك الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الكهرباء الخاص بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء من هنا.

ثم اختيار شركة الكهرباء المختصة بكل محافظة.

الضغط على قسم الخدمات والاستعلام عن فاتورة الكهرباء في شهر ديسمبر.

الضغط على اختيار "الاستعلام عن الفواتير" مباشرة.

اختبار هندسة الكهرباء للمركز التابع له المواطن.

قم بتحديد اسم المنطقة الخاصة بالعميل والاستعلام عن فاتورة الكهرباء لديسمبر.

ثم إدخال الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

والضغط على زر "استعلام"، حيث ستظهر آخر فاتورة كهرباء بالإضافة إلى الفاتورتين السابقتين.

وفي النهاية، سوف تظهر آخر قراءة للعداد، والقراءة السابقة، وكذلك عدد الكيلووات المستهلكة في الشهرين وقيمة الاستهلاك للشهر الحالي.

أسعار شرائح الكهرباء

وحدد مجلس الوزراء المصري، أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجديد، التي ستطبق إلى أول شهر يناير 2024 لكافة المشتركين والمنازل.

الشريحة الأولى، ستبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، سعرها حاليا 48 قرشا

الشريحة الثانية، تكون من 51 إلى 100 كيلووات، سعرها حاليا 58 قرشا.

الشريحة الثالثة، تكون من صفر حتى 200 كيلووات، سعرها حاليا 77 قرشا.

الشريحة الرابعة، تكون من 201 إلى 350 كيلووات، سعرها حاليا 106 قروش.

الشريحة الخامسة تكون من 351 إلى 650 كيلووات، سعرها حاليا 128 قرشا.

الشريحة السادسة تكون من 651 إلى ألف كليووات، سعرها حاليا 140 قرشًا.

الشريحة السابعة ستكون من صفر لأكثر من 1000 «145 قرشا»، وأصحاب هذه الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام الشرائح.