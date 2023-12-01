الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء شهر ديسمبر 2023

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

يحرص المواطنين في جميع المحافظات مع بداية أيام الشهر على التساؤل عن خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء شهر ديسمبر 2023 عبر جوجل، حيث كشفت شركات الكهرباء بالمحافظات من خلال طرق وخطوات الاستعلام حول فاتورة الكهرباء، عبر رابط محدد.

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء شهر ديسمبر 2023

ونستعرض "الدستور" في السطور التالية خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء شهر ديسمبر 2023.

خطوات استعلام فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر في المحافظات  

وأشارت شركات الكهرباء بمختلف المحافظات إلى أنه سوف يوجد رابط محدد عبر وزارة الكهرباء يتاح الدخول عليه والاستعلام حول فاتورة شهر ديسمبر، لمختلف المحافظات، والتعرف على قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية عقب الدخول إلى الرابط من هنا، والقيام باتباع تلك الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع وزارة الكهرباء الخاص بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء من هنا.
  • ثم اختيار شركة الكهرباء المختصة بكل محافظة.
  • الضغط على قسم الخدمات والاستعلام عن فاتورة الكهرباء في شهر ديسمبر.
  • الضغط على اختيار "الاستعلام عن الفواتير" مباشرة.
  • اختبار هندسة الكهرباء للمركز التابع له المواطن.
  • قم بتحديد اسم المنطقة الخاصة بالعميل والاستعلام عن فاتورة الكهرباء لديسمبر.
  • ثم إدخال الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام.
  • والضغط على زر "استعلام"، حيث ستظهر آخر فاتورة كهرباء بالإضافة إلى الفاتورتين السابقتين.
    وفي النهاية، سوف تظهر آخر قراءة للعداد، والقراءة السابقة، وكذلك عدد الكيلووات المستهلكة في الشهرين وقيمة الاستهلاك للشهر الحالي.

وزير الكهرباء: نعمل على التحول من الشبكات التقليدية إلى الذكية

حكاية وطن.. 355 مليار جنيه استثمارات لدعم قدرات قطاع الكهرباء منذ 2014

أسعار شرائح الكهرباء

وحدد مجلس الوزراء المصري، أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجديد، التي ستطبق إلى أول شهر يناير 2024 لكافة المشتركين والمنازل.

  • الشريحة الأولى، ستبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، سعرها حاليا 48 قرشا
  • الشريحة الثانية، تكون من 51 إلى 100 كيلووات، سعرها حاليا 58 قرشا.
  • الشريحة الثالثة، تكون من صفر حتى 200 كيلووات، سعرها حاليا 77 قرشا.
  • الشريحة الرابعة، تكون من 201 إلى 350 كيلووات، سعرها حاليا 106 قروش.
  • الشريحة الخامسة تكون من 351 إلى 650 كيلووات، سعرها حاليا 128 قرشا.
  • الشريحة السادسة تكون من 651 إلى ألف كليووات، سعرها حاليا 140 قرشًا.
  • الشريحة السابعة ستكون من صفر لأكثر من 1000 «145 قرشا»، وأصحاب هذه الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام الشرائح.

اقرأ أيضاً 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وأسعار باقات الدفع المسبق

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء تسجيل قراءة عداد الكهرباء قراءة عداد الكهرباء شهر ديسمبر قراءة عداد الكهرباء عداد الكهرباء شهر ديسمبر 202

مواد متعلقة

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وأسعار باقات الدفع المسبق

بريطانيا ترفع فواتير الكهرباء بواقع 118 دولارًا سنويًا

الأكثر قراءة

عاجل.. إدارة الأهلى تصدم معلول وعبدالمنعم: «الباب مفتوح لرحيل أى لاعب»

الاستعلامات: مصر تأسف لكسر الهدنة المؤقتة في غزة

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

عاجل.. "وول ستريت جورنال": الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «2»

ماجد حبته

المناخ.. شرم الشيخ.. ودبى

عبدالله شريف

انتخابات الخارج.. وعي وثقة بمستقبل أفضل

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس