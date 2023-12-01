الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحثة سياسية: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات تدعم مشاعر الانتماء لديهم

اليوم الأول لتصويت
اليوم الأول لتصويت المصرين بالخارج

قالت هبة زين، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الجالية المصرية في الخارج تقدر بـ9 مليون مواطن، مشيرة أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تساهم في زيادة الإحساس بالانتماء والمواطنة ببلده مصر.

وأضافت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، خلال استضافتها بفضائية ON E، أن المشاركة بالنسبة للمصرين في الخارج، هي عملية نفسية للمصرين بالداخل أيضًا، فضلًا عن زيادة الشعور بالأهمية في الحياة السياسية، وأنهم لم ينفصلوا عن الوطن.

ونوهت "زين"، أن اصطحاب الأطفال في هذه الأيام، يساهم بشكل كبير في تربية الأيناء على أهمية المشاركة في الحياة السياسية، وهذا يزيد من حالة الإنتماء ببلدهم.

وأشارت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن الدولة كسرت العديد من الحواجز بين الوطن والمصريين بالخارج، حيث خصصت وزارة للهجرة والتي تعتبر همزة الوصل بين الدولة والمهاجرين خارج مصر.

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