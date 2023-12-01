باحثة سياسية: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات تدعم مشاعر الانتماء لديهم

قالت هبة زين، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الجالية المصرية في الخارج تقدر بـ9 مليون مواطن، مشيرة أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تساهم في زيادة الإحساس بالانتماء والمواطنة ببلده مصر.

وأضافت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، خلال استضافتها بفضائية ON E، أن المشاركة بالنسبة للمصرين في الخارج، هي عملية نفسية للمصرين بالداخل أيضًا، فضلًا عن زيادة الشعور بالأهمية في الحياة السياسية، وأنهم لم ينفصلوا عن الوطن.

ونوهت "زين"، أن اصطحاب الأطفال في هذه الأيام، يساهم بشكل كبير في تربية الأيناء على أهمية المشاركة في الحياة السياسية، وهذا يزيد من حالة الإنتماء ببلدهم.

وأشارت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن الدولة كسرت العديد من الحواجز بين الوطن والمصريين بالخارج، حيث خصصت وزارة للهجرة والتي تعتبر همزة الوصل بين الدولة والمهاجرين خارج مصر.