انتخابات الرئاسة 2024.. "القاهرة الإخبارية" ترصد عملية التصويت داخل القنصلية فى دبى

تابعت قناة "القاهرة الإخبارية" سير الانتخابات الرئاسية 2024، من داخل القنصلية المصرية في دبي، حيث يشرف أعضاء من الهيئة الوطنية للانتخابات وأعضاء من القنصلية على سير العملية الانتخابية.

ورصدت "القاهرة الإخبارية" طريقة التصويت للمصريين في الخارج، حيث يكون عن طريق جواز السفر أو البطاقة الشخصية.

طريقة التصويت فى الانتخابات الرئاسية بدبى

أولًا يتم طلب جواز سفر الناخب أو البطاقة الشخصية ثم يظهر هل لهذا الناخب حق الانتخاب أم لا.

وإذا كان للناخب حق التصويت يتم إدراج اسمه في ضمن الناخبين خارج مصر حتى لا يُدرج الاسم في الكشوفات الانتخابية مرة أخرى.

ثم بعد ذلك يحصل الناخب على بطاقة اقتراع ويستمع لشرح عن كيفية التصويت ثم ينتخب المرشح الذي يريده عن طريق وضع علامة صح داخل المربع وليس خارجه، وأخيرًا يضع الورقة في صندوق الاقتراع.

وتُجرى الانتخابات بالخارج على مدار 3 أيام؛ وهي: الجمعة والسبت والأحد، (1 و2 و3) من ديسمبر الجاري.

ويحق لكل مصري موجود خارج مصر في اليوم الذي تُجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.