الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصرى فى بريطانيا يصوّت بالانتخابات الرئاسية مبكرًا قبل الذهاب لعمله

جريدة الدستور

كشف أبوبكر بشير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من لندن، عن تفاصيل اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين بالخارج.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن السفارة المصرية في لندن فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وهناك 4 محطات انتخابية جاهزة لاستقبال الناخبين مع إمكانية إضافة محطة خامسة عند الضرورة.

مراسل “القاهرة الإخبارية” من بريطانيا: العملية الانتخابية تسير بسلاسة

وأضاف أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة، حيث يصل الناخب إلى اللجنة ويتم التحقق من أوراقه الثبوتية ثم يُدلي بصوته.

وأشار إلى أنه رغم سلاسة العملية الانتخابية، إلا أن طواقم السفارة كلهم موجودون للرد على أي استفسارات من الناخبين حول العملية الانتخابية.

وتابع: "اليوم الجمعة يوم عمل في بريطانيا، لذلك لا يُتوقع مشاركة الكثير، ومع ذلك رصدنا عشرات من المواطنين الذين حضروا من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية".

واستكمل: "المصريون في بريطانيا حريصون جدًا على المشاركة، حتى إن أحد المواطنين حضر أمام السفارة في ساعات الصباح الباكر قبل الذهاب إلى العمل، وهو مغترب يقيم خارج مصر منذ سنوات طويلة".

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