أعضاء حزب النور بالسعودية يصوتون بكثافة فى الانتخابات الرئاسية (صور)

شارك أعضاء حزب النور من أعضاء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، بكثافة في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، من خلال التوافد على مقار السفارة والقنصليات للإدلاء بأصواتهم.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.