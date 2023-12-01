وزيرة الهجرة تستقبل شكاوى الطلاب المصريين الدارسين فى السودان وروسيا وأوكرانيا

تضافرت جهود الدولة المصرية لإيجاد حلول لما يواجهه أبناؤنا الدارسون بالخارج من مخاطر، حيث استقبلت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج الكثير من الشكاوى والاستفسارات التي وردت من الطلاب المصريين الدارسين في السودان وروسيا وأوكرانيا.

وتابعت الوزارة موقف أبنائنا الدارسين العائدين من السودان، وكذلك نظراؤهم الدارسون في روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمات، وسعت لإيجاد حلول جذرية تضمن أمن وسلامة أبنائنا، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وما يواجهونه من مخاطر حقيقية في مناطق النزاع، إلى جانب دراسة إمكانية إلحاق أولادنا بجامعاتنا الأهلية والخاصة.

وقامت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالرد على كل الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بوزارة الهجرة، وكذلك التي تصل إلى وزارة التعليم العالي، وفقًا لقرارات مجالس الجامعات الخاصة والأهلية بشأن آليات وإجراءات تحويل الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

رابط إلكتروني لمساعدة الطلاب في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية

وتم تخصيص رابط إلكتروني جديد يمكن التقديم عليه، لمساعدة الطلاب الذين لم يتقدموا للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية حتى الآن، والطلاب الذين لم يتلقوا ردًا بالموافقة المبدئية من الجامعات الخاصة والأهلية التي قدموا بها، والطلاب الذين لم تصل لهم أي ردود من الجامعات التي قدموا بها، وذلك على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.cpnu-admission.edu.eg.

كما خصصت بريدًا إلكترونيًا [email protected] للرد على استفسارات الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وتقوم الجامعة الأهلية أو الخاصة في مصر، بإرسال بيانات الطلاب المتقدمين إلى المجلس الأعلى للجامعات؛ لمعرفة مدى اعتماد جامعتهم من عدمه، تمهيدًا لاستكمال باقي إجراءات التحويل، حيث إن جميع الكليات التي صدرت منها شهادات تخرج، وكانت معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات من قبل، ثم صدر قرار بعدم اعتمادها فيما بعد، سيتم اعتبار هذه الجامعات مُعتمدة؛ حرصًا على مستقبل الطلاب، وسيتم إجراء امتحان لكل تخصص؛ لتحديد مستوى الطالب، على غرار ما تم من قبل مع الطلاب العائدين من الجامعات الأوكرانية.

وحول موقف الطالب الذي لا يجتاز اختبار تحديد المستوى، سيُقبل في المستوى الدراسي الأقل، وفي حالة عدم رد الجامعة بقبول الطالب مبدئيًا، على الطالب إعادة تسجيل نفسه على النظام المركزي (الرابط الإلكتروني)؛ ليضمن توزيعه على إحدى الجامعات، كما أن الطالب له حرية التقديم في أكثر من جامعة، إذا لم يقم الطالب بسداد المصروفات.

وفيما يتعلق بموقف الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية الذين يدرسون في الجامعات السودانية أو الروسية أو الأوكرانية من التقديم في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، يمكن للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية الدارسين بالجامعات السودانية أو الروسية أو الأوكرانية التحويل للجامعات الخاصة والأهلية، على أن يكون الطالب ناجحًا في شهادة الثانوية الأزهرية، وحاصلًا على مجموع يزيد على 50% بعد استبعاد المواد الشرعية.

كما أنه يمكن للطالب التقديم في الجامعات دون إحضار كل أوراقه المطلوبة، وفي هذه الحالة، يقوم الطالب وولي أمره بالتوقيع على تعهد بإحضار أصول الأوراق المطلوبة مُعتمدة، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر، ويمكن النظر في مد الفترة الزمنية المقررة مستقبلًا.