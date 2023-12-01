حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تتابع تصويت المصريين بالخارج

أفادت قناة "إكسترا نيوز" بأن حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تتابع تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية.

كما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، بأن حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تتابع تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية.

مواعيد اللجان الانتخابية خارج مصر

وتزايد إقبال الناخبين على السفارات والقنصليات المصرية، في أول أيام تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة المصرية 2024، والتي تستمر حتى يوم الأحد.