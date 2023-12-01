الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

راعي الكنيسة المصرية بالكويت: مصر قادرة على مواجهة أي صعاب

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية فى الخارج

قال القمص بيجول الأنبا بيشوي، راعي الكنيسة المصرية في الكويت، إن مصر على مدى تاريخها ستبقى دائما نسيج واحد متماسك قادر على مواجهة أي صعاب، مشيرا إلى حرص الجالية المصرية في الكويت على المشاركة الانتخابية.

ووجه القمص بيجول عقب مشاركته اليوم الجمعة،ـ في الانتخابات الرئاسية بلجنة الكويت، الشكر لسفير مصر بالكويت أسامة شلتوت على التعاون وتسهيل مهام الناخبين في الإدلاء بصوتهم والاهتمام بكبار السن والسيدات خلال أعمال التصويت.. 

المسئولية واجب وطني داخلنا ولا ترتبط بمركز أو بمنصب

 

txt

أبناء الجالية المصرية بالبحرين يشاركون فى الانتخابات الرئاسية (صور)

txt

سفير مصر بالرباط: التصويت فى الانتخابات الرئاسية يسير بسهولة وانتظام

وتابع، أن المسؤولية واجب وطني داخلنا ولا ترتبط بمركز أو بمنصب ولكنها تنبع من داخلنا لتحمل المسئولية من أجل رفعة شأن الوطن.

وانطلقت مساء أول أمس، الخميس، غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023، حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلا عن تذليل اي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للادلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.

كما رصدت الغرفة خلال الساعات الماضية توافدًا حاشدًا وإقبالًا كثيفًا من الناخبين بأعداد كبيرة في المملكة العربية السعودية (الرياض – جدة)، والكويت، والإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي – دبي)، حيث تُجرى في التوقيتات من 9 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم.

كما أشادت عمليات وزارة الهجرة بجميع الحضور المشرف للعديد من الجاليات المصرية بالخارج، وفي صدارة المشهد الأعداد الكبيرة في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والكويت.

الكنيسة المصرية في الكويت المشاركه الانتخابية الجالية المصرية سفير مصر بالكويت أعمال التصويت

مواد متعلقة

أبناء الجالية المصرية بالبحرين يشاركون فى الانتخابات الرئاسية (صور)

سفير مصر بالرباط: التصويت فى الانتخابات الرئاسية يسير بسهولة وانتظام

الأكثر قراءة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسراء عبدالفتاح تصوت فى الانتخابات بهولندا: صوتى لفريد زهران والمقاطعة ليست حلًا (فيديو)

عاجل.. اتصالات مصرية قطرية لحث حماس وإسرائيل على التهدئة والعودة للمفاوضات

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

تفاصيل نقل مقر كاف إلى العاصمة الإدارية الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

جلال حمام

اختيار طيب من شعب طيب

محمد بركة

محمد بركة يكتب: فخور بالحماس النسائى الهادر الذى أنعش الحياة الثقافية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم