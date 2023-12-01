راعي الكنيسة المصرية بالكويت: مصر قادرة على مواجهة أي صعاب

قال القمص بيجول الأنبا بيشوي، راعي الكنيسة المصرية في الكويت، إن مصر على مدى تاريخها ستبقى دائما نسيج واحد متماسك قادر على مواجهة أي صعاب، مشيرا إلى حرص الجالية المصرية في الكويت على المشاركة الانتخابية.

ووجه القمص بيجول عقب مشاركته اليوم الجمعة،ـ في الانتخابات الرئاسية بلجنة الكويت، الشكر لسفير مصر بالكويت أسامة شلتوت على التعاون وتسهيل مهام الناخبين في الإدلاء بصوتهم والاهتمام بكبار السن والسيدات خلال أعمال التصويت..

المسئولية واجب وطني داخلنا ولا ترتبط بمركز أو بمنصب

وتابع، أن المسؤولية واجب وطني داخلنا ولا ترتبط بمركز أو بمنصب ولكنها تنبع من داخلنا لتحمل المسئولية من أجل رفعة شأن الوطن.

وانطلقت مساء أول أمس، الخميس، غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023، حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلا عن تذليل اي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للادلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.

كما رصدت الغرفة خلال الساعات الماضية توافدًا حاشدًا وإقبالًا كثيفًا من الناخبين بأعداد كبيرة في المملكة العربية السعودية (الرياض – جدة)، والكويت، والإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي – دبي)، حيث تُجرى في التوقيتات من 9 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم.

كما أشادت عمليات وزارة الهجرة بجميع الحضور المشرف للعديد من الجاليات المصرية بالخارج، وفي صدارة المشهد الأعداد الكبيرة في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والكويت.