"القاهرة الإخبارية": عودة الحرب فى غزة عطلت دخول شاحنات المساعدات

كشف مراسل قناة القاهرة الإخبارية في معبر رفح تطورات الأوضاع، مشيرًا إلى أن حركة شاحنات المساعدات الإنسانية من الجانب المصري توقفت.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن عددًا كبيرًا من الشاحنات التي دخلت بالفعل خلال أيام الهدنة لم تفرغ حمولتها في المنطقة الحدودية والجنوبية لقطاع غزة في مخازن الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشار إلى أن هذه الشاحنات تأتي تباعًا بعد إفراغ حمولاتها، وبالأمس كان هناك تكدس كبير في مناطق التفتيش والمناطق الحدودية لهذه الشاحنات.

وتابع: "هناك عدد كبير من الشاحنات تحركت أمس إلى معبر رفح ظنًا منهم بأن الهدنة ستمد، وبالتالي سيدخلون بالأعداد التي كانت تدخل في أيام الهدنة".

وأوضح أن هذه الشاحنات تنتظر التنسق بين الجانب المصري والمنظمات الإغاثية داخل قطاع غزة، مؤكدًا أن الشاحنات ستدخل إلى قطاع غزة.