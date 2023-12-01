الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة السيسي تبرز مشاركة أعضاء الجالية المصرية في نيجيريا بالانتخابات الرئاسية (صور)

نيجيريا
نيجيريا

سلطت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الضوء حول توافد العديد من أعضاء الجالية المصرية في نيجيريا على مقر السفارة المصرية، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحرص أعضاء الجالية المصرية في نيجيريا على رفع علم مصر، والتقاط الصور التذكارية خلال قيامهم بالادلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

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