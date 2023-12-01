إقبال كثيف من الجالية المصرية فى المغرب للتصويت بالانتخابات الرئاسية (صور)

توافد العديد من أعضاء الجالية المصرية في المغرب على مقر السفارة المصرية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحرص أعضاء الجالية المصرية في المغرب على رفع علم مصر، والتقاط الصور التذكارية خلال قيامهم بالادلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.