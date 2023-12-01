الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بعد تصويت أسقف النمسا بانتخبات الرئاسة.. الكنيسة تحفز بقوة لأداء الدور الوطني

القمص ابراهيم
القمص ابراهيم

أدلى الأنبا جابرييل، أسقف النمسا والقطاع السويسري، صباح اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية  لعام 2023، والتي انطلقت للمصريين بالخارج صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتى الأحد 3 ديسمبر 2023.

وقال القمص إبراهيم إبراهيم، راعي كنيسة مامرقس الرسول بفيينا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنهم أدلوا بصوتهم في انتخابات الرئاسة اليوم الجمعة الساعة 09:00 صباحًا، وكان في استقبالهم السفير المصري محمد الملا وقنصل مصر بالنمسا  محمد البحيري وأعضاء السلك الدبلوماسي المصري بالنمسا، خلال إدلاء الأنبا جبرييل أسقف النمسا بصوته.

◄التواجد بقوه في الأنتخابات

وأضاف إبراهيم، أن الكنيسة المصرية بالنمسا حريصة دايمًا على تحفيز شعبها بضرورة تواجده بقوة لأداء الدور الوطني وأن على كل مواطن قبطي على أرض النمسا أن يسرع ويتوجه للسفارة المصرية ليشارك في الانتخابات الرئاسية ويدلي بصوته بكامل حريته لمصلحة الوطن الغالي مصر".


وتابع: ان الصوت الانتخابي الواحد له قيمته فلابد وان لا يبخل احد بصوته بل بالحري يعطيه بكل حرية  ليكون له دور تنموي في تقدم مصر الحضاري ومستقبلها  السياسي الذي سيحدد التطور الامنى، الاقتصادي، التعليمي والصحي.

اسقف النمسا وكهنة الإيبارشية

وتوافد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في النمسا خلال الساعات الأولى لبدء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

وأنهت جميع القنصليات والسفارات استعداداتها لاستقبال جموع المصريين بالخارج، بالتنسيق مع ممثلي الكيانات والجاليات المصرية فى كل الدول؛ لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه الناخبين، والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات حول أماكن وآليات التصويت والمشاركة.

إجراءات الاقتراع بالخارج

ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين بالخارج، حيث يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره (ساري الصلاحية) للتحقق من شخصيته، ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وبناءً عليه، يحصل على بطاقة اقتراع يتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

الانبا جابرييل أسقف النمسا والقطاع السويسري الانتخابات الرئاسيية القمص ابراهيم إبراهيم الكنيسة بالنمسا

مواد متعلقة

راعى الكنيسة المصرية بالعراق لـ"الدستور": للمشاركة الانتخابية أهمية كبرى فى تعزيز الديمقراطية

بمناسبة تجمعهم.. البابا فرنسيس يوجه رسالة إلى الإكليريكيين الفرنسيين

أسقف النمسا والقطاع السويسرى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

المطران عطا الله حنا: أهل غزة لا يستحقون أن يعاملوا بهذه الهمجية والقسوة

البابا تواضروس يترأس تدشين كنيسة القديسة العذراء مريم غدًا

حق لكل مواطن.. أسقف باريس وشمال فرنسا يدعو للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

مطران لوس أنجلوس: نحمل مصر في داخلنا ونهتم بكل أمورها

أسقف سيدني يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بأستراليا

الأكثر قراءة

عاجل.. اتصالات مصرية قطرية لحث حماس وإسرائيل على التهدئة والعودة للمفاوضات

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

عاجل.. غرفة الهجرة: توافد حاشد وإقبال كثيف من المصريين بالخارج فى بداية الانتخابات الرئاسية

السيسى: أثق فى قدرة الإمارات على الإسهام الفاعل فى تحقيق أهداف "كوب 28"

السيسى: مهدنا الطريق أمام التوصل لهدف عالمى للتكيف مع التغيرات المناخية

الزراعة تعلن أسعار القطن فى محافظات بحرى وقبلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

جلال حمام

اختيار طيب من شعب طيب

محمد بركة

محمد بركة يكتب: فخور بالحماس النسائى الهادر الذى أنعش الحياة الثقافية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم