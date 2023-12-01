بعد تصويت أسقف النمسا بانتخبات الرئاسة.. الكنيسة تحفز بقوة لأداء الدور الوطني

أدلى الأنبا جابرييل، أسقف النمسا والقطاع السويسري، صباح اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2023، والتي انطلقت للمصريين بالخارج صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتى الأحد 3 ديسمبر 2023.

وقال القمص إبراهيم إبراهيم، راعي كنيسة مامرقس الرسول بفيينا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنهم أدلوا بصوتهم في انتخابات الرئاسة اليوم الجمعة الساعة 09:00 صباحًا، وكان في استقبالهم السفير المصري محمد الملا وقنصل مصر بالنمسا محمد البحيري وأعضاء السلك الدبلوماسي المصري بالنمسا، خلال إدلاء الأنبا جبرييل أسقف النمسا بصوته.

◄التواجد بقوه في الأنتخابات

وأضاف إبراهيم، أن الكنيسة المصرية بالنمسا حريصة دايمًا على تحفيز شعبها بضرورة تواجده بقوة لأداء الدور الوطني وأن على كل مواطن قبطي على أرض النمسا أن يسرع ويتوجه للسفارة المصرية ليشارك في الانتخابات الرئاسية ويدلي بصوته بكامل حريته لمصلحة الوطن الغالي مصر".



وتابع: ان الصوت الانتخابي الواحد له قيمته فلابد وان لا يبخل احد بصوته بل بالحري يعطيه بكل حرية ليكون له دور تنموي في تقدم مصر الحضاري ومستقبلها السياسي الذي سيحدد التطور الامنى، الاقتصادي، التعليمي والصحي.

اسقف النمسا وكهنة الإيبارشية

وتوافد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في النمسا خلال الساعات الأولى لبدء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

وأنهت جميع القنصليات والسفارات استعداداتها لاستقبال جموع المصريين بالخارج، بالتنسيق مع ممثلي الكيانات والجاليات المصرية فى كل الدول؛ لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه الناخبين، والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات حول أماكن وآليات التصويت والمشاركة.

إجراءات الاقتراع بالخارج

ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين بالخارج، حيث يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره (ساري الصلاحية) للتحقق من شخصيته، ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وبناءً عليه، يحصل على بطاقة اقتراع يتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).