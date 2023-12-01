راعي الكنيسة المصرية بالعراق لـ"الدستور": للمشاركة الانتخابية أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية

قال القمص مينا الأورشليمي راعي الكنيسة المصرية بالعراق، إن المشاركة الانتخابية تكمن في أهمية شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية، وكلما كان لصوت الناخب في العملية الانتخابية تأثيرًا قويًا كلما أكد هذا التأثير أن المسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم.

ترسيخ مبادئ المواطنة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “لقد اعتادت الأوطان التي تعمل على ترسيخ مبادئ الديمقراطية أن تحرص على نزاهة وعدالة العملية الانتخابية، لضمان تعزيز الديمقراطية النابعة من اختيار الشعب لرئيسه".

واجب وطني

وأوضح: كما أن المشاركة في الانتخابات تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا، يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على اتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

وأوضح: وكما أن للمشاركة الإنتخابية أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان، فإن وجود نهج ديمقراطي وسعي والتزام بالنهوض بالأوطان في كافة الميادين يعمل أيضا على رفع نسبة المشاركة الانتخابية لإدراك الناخب بأهمية صوته في تغيير مصيره، وهذا من عاشته مصر وشعبها داخل البلاد وخارجها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر وشعرنا بضروره المشاركة في العملية الانتخابية لكي نكمل مسيرة الإنجازات في مصر التي يشهدها العالم كله من ناحية التعليم والصحة والطرق وبناء المدن الجديدة والقضاء على العشوائيات وأن مصر أصبحت الأرض الخصبة للاستثمار والتي اكتملت في أوقات قصيرة جدا والعالم يشهد لمصر بسرعة الإنجازات والتطور على يد الرئيس عبدالفتاح السيسى وكل كوادر الدولة ونحن كجزء من الشعب المصري والجالية المصرية في العراق تقف متضامنة مع المشاركة في الانتخابات الرئيسية لتكملة مسيرة الإنجازات والتطور يدا بيد مع رئيس الجمهورية.

وأضاف: ونلاحظ ايضآ منذ تولي فخامة الرئيس وجود وعي سياسي واجتماعي داخل المجتمع.

والانتخاب يعد أحد مظاهر المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية، إذًا، المشاركة الإنتخابية تعني أن المواطن يدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية، وأنه يعرف كيف يختار رئيسة صاحب البرنامج الانتخابي الأجدى له، ويحدد أولوياته وفقًا لطموحاته ورؤيته الخاصة، وهو الأمر الذي تحرص عليه الكنيسة القبطية في العراق من حث جميع رعاياها المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتوعوية بضرورة ابداء الصوت الانتخابي، خصوصا وأن المشاركة الانتخابية تعني شعور الناخب والمترشح بالمسئولية تجاه الأفراد وتجاه المجتمع، وتجاه الوطن كله.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).