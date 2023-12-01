الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفير مصر بالجزائر: انطلاق عملية تصويت الجالية المصرية في الانتخابات الرئاسية بنجاح

مختار وريده
مختار وريده

أكد سفير مصر لدى الجزائر الدكتور مختار وريده، انطلاق عملية تصويت أفراد الجالية المصرية في الانتخابات الرئاسية 2024 بنجاح، صباح اليوم الجمعة، في أول أيام الاقتراع وفقًا للمواعيد المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح السفير المصري، في تصريحات صحفية، أنه في تمام التاسعة صباح اليوم، انطلقت عملية التصويت في السفارة المصرية بعد إتمام التجهيزات اللوجستية اللازمة؛ لتسهيل عملية تصويت أعضاء الجالية المصرية المتواجدة عبر كل الولايات الجزائرية.

وأضاف أنه خلال الفترة الماضية تم التواصل مع أعضاء الجالية المصرية المقيمة في الجزائر، وتحديث بياناتهم، وتم تنظيم حفل استقبال لرموز الجالية بمقر السفارة والتأكيد على أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وأشار السفير وريده، إلى أنه تم نشر القواعد المنظمة لعملية التصويت على الصفحة الرسمية للسفارة على وسائل التواصل الاجتماعي بقصد تسهيل الوصول إلى كل أعضاء الجالية الموزعة على مختلف الولايات الجزائرية الأخرى بجانب العاصمة.

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وتابع إن السفارة المصرية ترحب بكل المصريين المتواجدين بالجزائر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية اعتبارًا من اليوم الجمعة وحتى بعد غد الأحد، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

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