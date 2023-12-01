الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر: جاهزون للقاء يانج أفريكانز.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية فى تنزانيا

كولر
كولر

قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي تجمع الفريقين، غدًا السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف كولر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة، أن يانج أفريكانز فريق قوي ومنظم، ونجح في تحقيق نتائج قوية خلال الفترة الماضية، وهو ما يستوجب بذل الكثير من الجهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء الذي يجمعنا معه غدًا.

وتابع: “شاهدت 3 مواجهات لفريق يانج أفريكانز، ودرست عناصره بشكل جيد، ولم نتوقف عند كونه حاملًا للقب بطولة الكونفيدرالية في وقت سابق، وإنما ننظر إلى الأمام بشكل مستمر”.

وأكمل: “كل يوم يحمل لنا تحديات عديدة، وفي الأهلي نلعب فقط من أجل الفوز، وبالتأكيد نحترم جميع المنافسين، وهناك من يبذل جهودًا مضاعفة أمام الفريق البطل، مما يزيد من المسئولية على الجميع داخل الأهلي”.

الأهلى يختتم استعداداته لمباراة يانج أفريكانز

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اختتم استعداداته لمباراة يانج أفريكانز التنزاني التي تجمع الفريقين، غدًا السبت، بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

خاض الفريق مرانه على ملعب بنيامين مكابا الذي يستضيف اللقاء، وتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

خاض اللاعبون فقرات بدنية عديدة تحت إشراف اندرياس أندويا، مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مرانًا متنوعًا للحراس قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

كولر المؤتمر الصحفي الاهلى يانج أفريكانز التنزاني محمد هاني

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