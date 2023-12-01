الجمعة 01 ديسمبر 2023
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منسق حملة "أنا مواطن" بالإمارات: الجالية المصرية ستشارك بقوة فى الانتخابات

جريدة الدستور

قالت دينا الجعفري منسقة حملة "أنا مواطن" بدولة الإمارات، إن الجالية المصرية حريصة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وأضافت الجعفري في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى، أن إقبال المصريين في الخارج ينتظرون هذا اليوم من أجل الوقوف مع مصر، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين أقبلوا على المشاركة في اليوم الأول للتصويت، خصوصًا مع وجود الرئيس السيسي في الإمارات لحضور مؤتمر "كوب 28".

وتابعت: "كلنا أسرة واحدة، والمصريون كلهم يتعاونون مع بعض، الناخب يصطحب بطاقته أو جواز السفر وهناك تسهيلات للمصريين وحتى إذا كانت البطاقة غير سارية يمكن للمواطن أن يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، وكل المصريين مرحب بهم".

منسق حملة “أنا مواطن” بالإمارات: إقبال كبير على اللجان الانتخابية

كما أكدت أن هناك إقبالًا كبيرًا على اللجان الانتخابية، ومن المتوقع أن يزداد الإقبال بعد أداء صلاة الجمعة، وهناك مقران انتخابيان وهما القنصلية المصرية بدبي والسفارة المصرية بأبوظبي عاصمة الإمارات، وهما مجهزتان لاستقبال المصريين مثل ذوي الهمم وكبار السن، بالإضافة إلى أعمال تطوعية من مواطنين مصريين لمساعدة الجالية المصرية، وكلهم موجودون عند السفارة.

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