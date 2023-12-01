"علم مصر" مصر بطل احتشاد المصريين فى باريس للتصويت بانتخابات الرئاسة (فيديو)

بدأ أعضاء الجالية المصرية في فرنسا الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأت السفارة المصرية فى العاصمة الفرنسية باريس استقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الساعة التاسعة صباحًا وفقا للتوقيت المحلي لفرنسا، وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ورفع الناخبون علم مصر أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، كما رفع البعض صورًا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

ونشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، صورًا من توافد ومشاركة الجاليات المصرية في فرنسا على لجان الاقتراع، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.