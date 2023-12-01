الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انتخابات الرئاسة.. إقبال كبير على المشاركة فى أبوظبى (فيديو وصور)

أبو ظبي
أبو ظبي

توافد أعضاء الجالية المصرية في أبوظبي بدولة الإمارات على مقر السفارة للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وحرص المصريون في أبوظبي على التوافد على مقر السفارة المصرية قبل بدء موعد التصويت، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، رافعين أعلام مصر، ومرددين هتافات "تحيا مصر".

تُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد، في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

الانتخابات الرئاسية الإمارات الجالية المصرية تحيا مصر أعلام مصر الانتخابات

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