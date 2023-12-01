انتظام العملية الانتخابية بالسفارة المصرية فى عمان (صور)

انتظمت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج في سلطنة عمان، وفتحت لجنة التصويت في الموعد المقرر في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت عمان، السابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

وحرص المصريون في عمان على التوافد على مقر السفارة المصرية قبل بدء موعد التصويت، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

تُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد، في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.