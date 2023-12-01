الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق تصويت المصريين فى كازاخستان وبنجلاديش وسريلانكا والهند فى الانتخابات الرئاسية

جريدة الدستور

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، عن انطلاق تصويت للمصريين في كل من: كازاخستان وبنجلاديش وسريلانكا والهند في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.


انتخابات المصريين بالخارج

وتفتح لجان الاقتراع في الخارج أبوابها اليوم للمصريين بالخارج، وذلك بعد بدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية للمرشحين وفقًا للجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات، إذ تُجرى الانتخابات بالخارج على مدار ثلاثة أيام، وهى الجمعة والسبت والأحد، الموافقة 1 و2 و3 من ديسمبر.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى المقرر لكل دولة، وتحتضن نحو 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم فعاليات الاقتراع.

يتوجه الناخب إلى مقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره ساري الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع وينتخب.

الأكثر قراءة

عاجل.. فقدان 7 من القوات الجوية الأمريكية بعد تحطم طائرة عسكرية فى اليابان

مواقيت الصلاة اليوم فى محافظات مصر الجمعة 1-12-2023

عاجل.. الطيران الحربى الإسرائيلى يحلق فى أجواء خان يونس ورفح الفلسطينية

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

عاجل.. القاهرة الإخبارية: وصول حافلة تقل عددا من الأسرى المحررين إلى رام الله

دعاء وأذكار الصباح و أدعية الفجر اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بركة

محمد بركة يكتب فخور بالحماس النسائى الهادر الذى أنعش الحياة الثقافية

حسين دعسة

كيسنجر.. موت سياسى كان يعشق مسح الألواح!

جرجس شكرى

محفوظ عبدالرحمن.. كاتب الدراما الوطنية والسيرة الذاتية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية «٢- ٢»

ماجد حبته

اليوم الحالى.. أم التالى؟

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم