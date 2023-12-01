الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الروسية: لافروف يعقد محادثات مع وزير خارجية النمسا فى سكوبيى

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزيري خارجية روسيا سيرجي لافروف والنمسا ألكسندر شالينبرج تحدثا على هامش مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مدينة سكوبيى بمقدونيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن زاخاروفا، قولها في قناتها على منصة "تليجرام": "تحدث سيرجي لافروف وألكسندر شالينبرج على هامش مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مدينة سكوبيي".

وفي وقت سابق، قال شالنبرج إنه مستعد للتحدث مع لافروف في سكوبيي "إذا سنحت الفرصة"، وأشار إلى أنه لا يستطيع التعامل مع السياسة الخارجية "بالتحدث فقط مع سويسرا وليختنشتاين".

وسيستمر برنامج عمل لافروف في سكوبيي حتى الجمعة. ومن المقرر أن يلقي الوزير كلمة في الجلسة العامة للمجلس وعدد من الاجتماعات الثنائية. 

ومن المقرر أن يعقد لافروف مؤتمرا صحفيا للحديث عن تفاصيل مشاركته في المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي اليوم الجمعة.

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