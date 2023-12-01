روسيا: رفض بلغاريا فتح المجال الجوى لا يمنع المشاركة في اجتماع منظمة الأمن بأوروبا

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن رفض بلغاريا فتح مجالها الجوي أمام الطائرة الروسية التي تقل المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، لم يمنع الوفد الروسي من المشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.



ونقلت وكالة تاس الروسية، عن زاخاروفا قولها، إن السلطات البلغارية ليس لديها أي أساس قانوني يقضي بمنعها من الصعود على متن الطائرة التي كانت تحلق دون توقف عبر المجال الجوي للبلاد.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد وصل إلى عاصمة مقدونيا الشمالية سكوبيي لحضور اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وسافرت طائرته عبر اليونان على الرغم من أنه كان من المتوقع في البداية أن تمر الرحلة عبر المجال الجوي البلغاري لكن صوفيا رفضت فتح مجالها الجوي أمام طائرة كبار الدبلوماسيين الروس لوجود زاخاروفا على متنها.

وانتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قرار بلغاريا.

ووفقا لها، ولأول مرة في التاريخ، منعت حكومة شخصًا على متن طائرة بدلًا من الطائرة، لأنه وفقا لبيان وزارة الخارجية البلغارية، كان للطائرة إذن بعبور المجال الجوي للبلاد.