الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الهلال الأحمر الفلسطينى يعلن إدخال 56 شاحنة مساعدات إلى غزة

مساعدات
مساعدات

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تمكنت من إدخال 56 شاحنة مساعدات إلى مدينة غزة وشمالها.

وأضاف الهلال الأحمر، في بيان، أن عدد الشاحنات التي تمكن من إدخالها منذ بداية الهدنة إلى شمال القطاع وصل إلى 310 شاحنات.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة قال إن قوات الاحتلال تتحكم في مسار المساعدات الطبية التي تدخل إلى غزة

وأشار "القدرة" في تصريحات له -بحسب وكالة شهاب الفلسطينية- إلى أن حجم ما دخل من مساعدات طبية إلى المستشفيات لم يصل إلى المستوى المأمول.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة على الحاجة لإخراج مئات الجرحى إلى خارج القطاع كي ننقذ حياتهم.

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