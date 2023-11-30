شوقي علام لـ"الشاهد": تجربة الـ10 سنوات الماضية مثمرة ومحفزة للعمل

لخص الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، التجربة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية.

وقال مفتي الجمهورية، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "إكستر نيوز": إن تجربة الـ10 سنوات الماضية مثمرة ومحفزة للعمل وأي مسئول يجد التكامل والتناغم في التعامل بين مختلف المؤسسات.

وأضاف: "تجربة مخلصة ورائدة ورائعة ومحفزة ومثمرة، للعمل لأجل مستقبل أفضل لبلدنا الحبيب، ومحفزة لي شخصيًا علي أني مسئول عن الملف الإفتائي، ولأي مسئول يجد التكامل والتناغم في التعامل بين مختلف المؤسسات، ولو حكيت عن التكامل والتعاون من خلال الأزهر ووزارة التضامن والتخطيط والعدل والأوقاف والمالية ورئاسة مجلس الوزراء، جعل هناك تناغم وأعطي مساحة أنه لابد من التشبيك والتعاون والتعامل ويجعلها تجربة رائدة ومثمرة وتؤدي لمستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة".

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.