الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قاسم أمين.. قائد تحرير المرأة المصرية

الراحل قاسم أمين
الراحل قاسم أمين

تحل غدا ذكرى ميلاد المفكر الراحل قاسم أمين، الذى ولد عام ١٨٦٣، وهو مصلح وقاضٍ وشخصية مركزية فى حركة النهضة، ودعم حقوق المرأة فى العالم العربى.

ويُنظر إلى «أمين» تاريخيًا على أنه واحد من «النسويين الأوائل» فى العالم العربى، على الرغم من أنه انضم إلى الحديث حول حقوق المرأة فى وقت متأخر جدًا من تطوره.

من أشهر أقواله: «من احتقار الرجل للمرأة أن يسجنها فى منزل ويفتخر بأنها لا تخرج منه إلا محمولة على النعش إلى القبر»، وفتحت تلك المقولة عليه وابلًا من الانتقادات والهجوم على مدى عصور.

عمل بعد تخرجه بفترة قصيرة بالمحاماة، ثم سافر فى بعثة دراسية إلى فرنسا وانضم لجامعة مونبلييه، وبعد دراسة دامت أربع سنوات أنهى دراسته القانونية بتفوق سنة ١٨٨٥.

وأثناء دراسته فى فرنسا جدد صلته مع جمال الدين الأفغانى ومدرسته، حيث كان المترجم الخاص بالإمام محمد عبده فى باريس.

اشتُهر «أمين» بأنه زعيم الحركة النسائية فى مصر، وبدفاعه عن الحرية الاجتماعية وبدعوته لتحقيق العدالة وإنشائه الجامعة المصرية وبدعايته للتربية فى سبيل النهضة القومية، ودعا لتحرير اللغة العربية من التكلف والسجع.

من أهم إصداراته كتاب «أسباب ونتائج وأخلاق ومواعظ»، وكتاب «تحرير المرأة» الذى تحدث فيه عن الحجاب وتعدد الزوجات والطلاق.

أيضًا أصدر كتاب «المرأة الجديدة» عام ١٩٠١ ردًا على ناقديه، وطالب بإقامة تشريع يكفل للمرأة حقوقها وحقوق المرأة السياسية وأهداه لصديقه الزعيم سعد زغلول.

رحل عن دنيانا فى ٢٣ أبريل عام ١٩٠٨ وهو فى الخامسة والأربعين من عمره، ورثاه عدد من الشعراء مثل حافظ إبراهيم وخليل مطران وعلى الجارم.

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