حازم عمر: برنامجى يتضمن إنشاء مصانع بمحافظات الصعيد لمواجهة البطالة

كشف المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، عن أن برنامجه يحل مشكلات البطالة والتوظيف، سواء لمواطني الصعيد أو من باقي المحافظات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي الثالث لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، لمحافظات قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد، بحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري.

وقال عمر: رؤيتي تتضمن أن جعل جميع محافظات مصر حاضنة للاستثمار، وفي محافظات الصعيد أتعهد بإنشاء مصنع أو أكثر في كل محافظة، لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل.

وبدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الانتخابي الثالث لحملة المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، وتم بدء المؤتمر بالسلام الجمهوري، تلاه عرض ملامح البرنامج الانتخابي.

شهد المؤتمر إطلاق عدد من الهتافات المؤيدة لمرشح الشعب الجمهوري من بينها "بص علينا كويس حازم عمر ريس".

يُعقد المؤتمر بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات، ويناقش أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لهذه المشكلات.

حضر المؤتمر، قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.