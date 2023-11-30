لمياء حلاوة: أرسلت إلى شركة لاكتاليس بفرنسا لإفادتى عن التحقيق القضائى في فضيحة تلوث الألبان العالمية عام 2018

لمياء حلاوة: ارسلت كمساهم أقلية فى شركاتنا المشتركة فى مصر إلى شركة لاكتاليس بفرنسا وإلى السيد ايمانيوال بنييه لإفادتى عن التحقيق القضائى الذى تقوم به الآن السلطات الفرنسية عن المسئولية الجنائية لشركة لاكتاليس فى فضيحة تلوث الألبان العالمية عام 2018. كما أرسلت استعلم منه عن النزاع القضائى المحتدم بين شركة لاكتاليس والدعاوى القضائية المتبادلة مع معامل شركة يوروفانز العالمية وانتظر إجابته.