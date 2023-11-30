وزير الأوقاف الفلسطينى: دعوة "بن غفير" لحمل السلاح تحريض على القتل

قال الدكتور حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، إن دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى حمل السلاح، بمثابة تصريح للقتل وتحريض واضح على العنف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن الوضع في الضفة الغربية بالغ الصعوبة والتعقيد، والاحتلال الإسرائيلي يدمر البنية التحتية فيها، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفصل محافظات الضفة الغربية عن بعضها البعض.

وزير إسرائيلي يدعو الإسرائيليين إلى حمل سلاحهم

ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الإسرائيليين إلى حمل سلاحهم، وذلك بعد رفض الهدنة واتفاق تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية "حماس"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال بن غفير، في منشورٍ عبر منصة "إكس": "إن توقف الحرب الآن خطأ تاريخي بالنسبة لإسرائيل"، مشيرًا إلى أن رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة يحيى السنوار يواصل خطته و"نحن نقبل إملاءاته بدلًا من تركيع حماس"، على حد تعبيره.