الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الصحة العالمية" توثق استشهاد 560 مدنيًا نتيجة استهداف المنشآت الصحية فى غزة

الصحة العالمية
الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن توثيق استشهاد 560 مدنيًا نتيجة الهجمات على منشآت صحية وإصابة 718 بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

فيما قالت الصحة العالمية، إن مجموع الهجمات على المنشآت الصحية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر بلغ 203.

 تضرر 56 منشأة صحية

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تضرر 56 منشأة صحية بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وصرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بأن النظام الصحي في غزة يعاني من شلل عقب أسابيع من العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

وأضاف جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أنه لا يزال 15 مستشفى فقط من أصل 36 في غزة تعمل بكامل طاقتها، لكن هذه المستشفيات مكتظة بالكامل.

وأشار جيبريسوس إلى أنه في شمال غزة لا تزال 3 مستشفيات فقط من أصل 25 تعمل، وتم تقليص الرعاية هناك إلى أدنى مستوى.

الصحة العالمية منشآت صحية في قطاع غزة مجموع الهجمات على منشآت صحية في قطاع غزة

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