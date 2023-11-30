"القاهرة الإخبارية" تبرز استعدادات الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية فيديوجراف عن استعدادات الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، جاءت تفاصيله كالآتي:-

استكمال كل الاستعدادات النهائية لعقد الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

التزام السفارات والقنصليات المصرية بتوفير التجهيزات اللازمة والأدوات الحديثة لدعم وتسهيل العملية الانتخابية

تسهيل عملية تصويت المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات

تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين المصريين للإلاء بأصواتهم في سهولة ويسر

توفير أماكن مناسبة لاستقبال وانتظار المواطنين وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين

وزير الخارجية المصري تفقد الاستعدادت النهائية لعقد الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج بسفارة مصر في باريس

الهيئة الوطنية للانتخابات تنتهي من كل الاستعدادت اللوجيستية لبدء مارثون الانتخابات الرئاسة في الخارج

التأكد من جاهزية المقار الانتخابية من بعثات وقنصليات وتسليم صناديق الاقتراع واللوجستات اللازمة للسباق الرئاسي

توزيع أجهزة ماسح إلكتروني لاستخدامها في إدخال البيانات الناخبين وصناديق الاقتراع