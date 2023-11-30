"القاهرة الإخبارية" تبرز استعدادات الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

"القاهرة الإخبارية" تبرز استعدادات الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية فيديوجراف عن استعدادات الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، جاءت تفاصيله كالآتي:-
- استكمال كل الاستعدادات النهائية لعقد الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج
- التزام السفارات والقنصليات المصرية بتوفير التجهيزات اللازمة والأدوات الحديثة لدعم وتسهيل العملية الانتخابية
- تسهيل عملية تصويت المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات
- تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين المصريين للإلاء بأصواتهم في سهولة ويسر
- توفير أماكن مناسبة لاستقبال وانتظار المواطنين وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين
- وزير الخارجية المصري تفقد الاستعدادت النهائية لعقد الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج بسفارة مصر في باريس
- الهيئة الوطنية للانتخابات تنتهي من كل الاستعدادت اللوجيستية لبدء مارثون الانتخابات الرئاسة في الخارج
- التأكد من جاهزية المقار الانتخابية من بعثات وقنصليات وتسليم صناديق الاقتراع واللوجستات اللازمة للسباق الرئاسي
- توزيع أجهزة ماسح إلكتروني لاستخدامها في إدخال البيانات الناخبين وصناديق الاقتراع