الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تبرز استعدادات الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية فيديوجراف عن استعدادات الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، جاءت تفاصيله كالآتي:-

  • استكمال كل الاستعدادات النهائية لعقد الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج
  • التزام السفارات والقنصليات المصرية بتوفير التجهيزات اللازمة والأدوات الحديثة لدعم وتسهيل العملية الانتخابية
  • تسهيل عملية تصويت المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات
  • تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين المصريين للإلاء بأصواتهم في سهولة ويسر
  • توفير أماكن مناسبة لاستقبال وانتظار المواطنين وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين
  • وزير الخارجية المصري تفقد الاستعدادت النهائية لعقد الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج بسفارة مصر في باريس
  • الهيئة الوطنية للانتخابات تنتهي من كل الاستعدادت اللوجيستية لبدء مارثون الانتخابات الرئاسة في الخارج
  • التأكد من جاهزية المقار الانتخابية من بعثات وقنصليات وتسليم صناديق الاقتراع واللوجستات اللازمة للسباق الرئاسي
  • توزيع أجهزة ماسح إلكتروني لاستخدامها في إدخال البيانات الناخبين وصناديق الاقتراع
استعدادات الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية

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