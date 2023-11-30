الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية بمؤتمر المناخ "Cop28": عملنا على تحسين الأفعال الخاصة بالتكيف المناخي

سامح شكري
سامح شكري

وجه سامح شكري، وزير الخارجية، التحية والتقدير لجميع الحاضرين وتقديم لدعم له كرئيس مؤتمر المناخ “Cop27”.

قال شكري، خلال كلمته لمؤتمر الأطراف Cop28 في الإمارات، إنّ مؤتمر الأطراف السابق COP27 جاء في وقت حاسم وسط العديد من التحديات، حيث كان العالم يتعافى من كوفيد - 19، بينما تتواصل الحرب في أوكرانيا، وهذا يشهد على التأكيد بالعمل على اهداف التنمية المستدامة وأهداف التغير المناخي؛ حيث عملنا على تحسين الأفعال الخاصة بالتكيف المناخي.

استجبنا معا للالتزامات ولجميع الأدوار وبرامج التمويل حول التكيف المناخي

وتابع، "أننا نعمل على العناصر والعوامل في قضية المناخ معا من أجل تطبيقها، فهي ليست مجرد شعارات لمؤتمر الأطراف 27 بل التزامات، وهناك تركيز كبير من أجل تطبيقها على أرض الواقع، واستجبنا معا للالتزامات ولجميع الأدوار وبرامج التمويل حول التكيف المناخي، فضلا عن الالتزامات الخاصة بتحسين الأفعال الخاصة بالتغير المناخي"

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