الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تنظم ورشة عمل حول الاستخدام الآمن للمبيدات

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش بوزارة الزراعة، اليوم الخميس، دورة تدريبية بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية تحت عنوان الاستخدام الامن والفعال لمبيدات الحشائش بمديرية الزراعة بالأقصر.

أقيمت الدورة تحت رعاية المهندس رفعت محمد محمد على وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، وتهدف إلى توصيل الإرشادات الفنية للمزارعين والخاصة بالخسائر التي تحدثها الحشائش للمحاصيل المختلفة، وأهم مبيدات الحشائش المستخدمة في المكافحة والاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام مبيدات الحشائش، ما ينعكس بدورة على زيادة إنتاجية هذا المحاصيل.

صرح بذلك  الدكتور عبده عبيد مدير المعمل المركزي للحشائش، مشيرًا إلى أنه حضر الدورة 20 متدربًا من المهندسين الزراعيين بالإرشاد والمكافحة بمديرية الزراعة بالأقصر.

توعية المزارعين 
وأضاف الدكتور عادل عمران وكيل المعمل للإرشاد والتدريب، أن هذه الدورة ضمن خطة المعمل خلال الموسم 2023/ 2024 وضمن مجموعة من الدورات التي يقيمها المعمل لتوعية المزارعين وتناولت الدورة  موضوعات عدة أهمها الحشائش وخسائرها على الإنتاج الزراعي في مصر وآلات الرش وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش المبيدات والحشائش المتطفلة وطرق مكافحتها وأهم التوصيات الفنية لمبيدات الحشائش الموصي بها في المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر وجوانب الجسور والمصارف.وحاضر فيها نخبة متميزه من  الباحثين بالمعمل.


وتعتبر الحشائش واحدة من أخطر الافات التي تواجه المزارعين، نظرًا لتعدد طرق تكاثرها وانتقالها وحجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عنها، ما يحتم تسليط الضوء عليها والتوعية بها.


تسبب الحشائش نقص كبير في انتاجية المحاصيل الزراعية ويختلف مقدار هذا النقص بإختلاف نوع المحصول المنزرع وقدرته التنافسية للحشائش، وكذلك على أنواع الحشائش السائدة وقدرتها التنافسية مع المحصول وكثافتها وتوزيعها على وحدة المساحة. 

الزراعة أستاذ البحوث الزراعية بحوث الحشائش استراتيجية مركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة

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