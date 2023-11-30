الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 646 شاحنة و160 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 320 شاحنة و145 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 326 شاحنة و15 سيارة  . 
 

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة VALSAMITS فيماشهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحرية ودليلة.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1970 طن بضائع و285 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين  أيله وآور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1330 راكبًا.

موانئ البحر الأحمر حركة الصادرات حركة الواردات ميناء سفاجا مطار مرسى علم جنسيات

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