800 عام على اعتماد قانون القديس فرنسيس الأسيزي.. تعرف على تفاصيله

احتفلت الرهبنة الفرنسيسكانية في العالم أجمل بعيد جميع القديسين الفرنسيسكان، ومرور 800 عام على اعتماد قانون القديس فرنسيس، إذ أحتفلت الكنيسة الكاثوليكية في العالم في عام 2019 بمرور800 عامًا بالقديس فرنسيس الأسيزى، وزيارته إلى مصر

وقال الراهب بولس رزق الفرنسيسكاني: “اختتمت الرهبنة بإيطاليا في كنيسة القديس يوحنا اللاتيران بحضور رئيس الرهبنة على مستوى العالم الأب ماسيمو فوساريلي، الخادم العام للرهبان الفرنسيسكان، وبحضور كل الرهبانيات الفرنسيسكانية”.

وتابع: "كانت الصلاة من خلال قانون القديس فرنسيس وهو يحتوى على 12 فصلا، لذلك تمت الصلاة في 12 مرحلة وهي تمثل فصول قانون القديس فرنسيس داخل هذا المكان الذي جاء إليه القديس فرنسيس حامل القانون الذي يقدمه إلى البابا أونوريوس الثالث بابا روما عام 1223م، وجاء شابا فقيرا حافيا من مدينة أسيزي وهو نبي القرون الوسطى أي القديس فرنسيس الفقير رجل الإنجيل، وكما يقول لنا القديس بولس الرسول في رسالته إلى أهل أفسس (وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين)"(أف 4:11).



ما مضمون هذا القانون:

وكشف الراهب بولس رزق في تصريحاته عن قانون القديس فرنسيس قائلا: “هذا القانون الفرنسيسكاني الذي اعتمده البابا اأونوريوس الثالث قد جعل من الرهبان كواكب تنير السماء بشعاع القداسة”.